Hazard abandona la concentración con Bélgica por su lesión

El futbolista del Real Madrid Eden Hazard abandonó este martes la concentración con la selección de fútbol de Bélgica, previa a los partidos de clasificación para la Eurocopa 2020 contra San Marino y Escocia, por su lesión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo.

El equipo anunció en su cuenta de Twitter que el delantero belga ha dejado la concentración junto a su hermano Thorgan, que también estaba convocado y que sufre por su parte una lesión en las costillas tras un fuerte golpe contra un oponente en su último partido con el Borussia Dortmund.

El técnico belga, Roberto Martínez, ya había aclarado al anunciar su lista de convocados que no correrían "ningún riesgo" con Eden Hazard, sino que esperarían unos días antes de tomar una decisión definitiva sobre su participación en los partidos contra San Marino y Escocia.

Hazard, principal incorporación al Real Madrid en el mercado veraniego, no ha podido debutar aún en la Liga española tras su lesión a mediados de agosto, y volverá ahora a Madrid para continuar su recuperación.

