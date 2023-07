Arturo Vidal, sobre Sampaoli: "Me tocó un entrenador perdedor que no sabe apreciar a los jugadores"

Arturo Vidal acaba de fichar por el Athletico Paranaense tras romper su contrato con el Flamengo. El chileno debutó con su nuevo club jugando los últimos treinta minutos de partido, que fue ovacionado nada más ingresar al terreno de juego en la victoria de su equipo por 2-0 al Bahía.

El ex del FC Barcelona habló tras el partido y a pesar de que se mostró "muy feliz", criticó a Jorge Sampaoli: "Me tocó un entrenador perdedor que no sabe apreciar a los jugadores". Tras pocos segundo de silencio tras pronunciar esas duras palabras pidió "jugar de inicio" para mostrar lo que ha "hecho" durante su carrera "que es ganar".

También le preguntaron por su pasado en el Flamengo, dijo que "fueron seis meses espectaculares" donde "lo dio todo". El jugador de 36 años aseguró haber "jugado con una pubalgia" pero que "eso ya es pasado" y que está "totalmente centrado en ganar la Copa Libertadores con Paranaense".

Además comparó el fútbol de Europa con el de Sudamérica afirmando que "es muy distinto" porque donde juega ahora "tienes que tener un equipo muy competitivo para pelear las cuatro competiciones".