Argentina se impone a Bolivia sin Messi; Brasil logra la victoria con un gol en el descuento

Argentina y Brasil se mantienen en cabeza de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 después de sumar este martes sus segundas victorias, con la actual campeona del mundo superando con más facilidad de la prevista su siempre complicada visita a Bolivia (0-3) y pese a no contar con Leo Messi, y la 'Canarinha' sufriendo mucho para sacar los tres puntos a domicilio a Perú.

La 'Albiceleste' se pasó 15 años sin ser capaz de ganar en la altitud de La Paz y ahora puede celebrar que lo ha hecho en las dos últimas bajo el mando de Lionel Scaloni, que mantiene el buen ánimo de su equipo en el inicio de la clasificación para defender título dentro de tres años.

Y lo hizo además sin el concurso de su '10', que no se sentía "bien" según confirmó su técnico y que presenció desde el banquillo las buenas prestaciones de sus compañeros, que pasaron menos problemas de los previstos y que ya al descanso dominaban 0-2 con los tantos en el tramo final del primer tiempo de Enzo Fernández, pasada la media hora, y Nicolás Tagliafico, al filo del descanso.

Además, entre ambos tantos, los locales perdieron por expulsión a Roberto Fernández, lo que hizo aún más complicado inquietar a la tricampeona del mundo, que sentenció su triunfo en los minutos finales de la segunda mitad por medio de Nicolás González.

Junto a Argentina, sólo ha sido capaz de sumar dos victorias en estas dos primeras jornadas la selección brasileña, aunque en el caso de la pentacampeona del mundo, estuvo cerca de no hacerlo en Lima donde Perú aguantó hasta caer por 0-1 en el tiempo añadido.

Brasil dominó completamente el partido, pero no estuvo demasiada fina en las labores ofensivas y generando bastante poco, con Neymar siendo el que más cerca estuvo del gol. Al final, cuando parecía que los locales se llevarían un valioso punto, Marquinhos apareció en el primer palo para cabecear un saque de esquina y dar la victoria a los suyos.

DEU BRASA! ????



Com gol de @marquinhos_m5, a Seleção Brasileira venceu o Peru, no Estádio Nacional de Lima, por 1 a 0.



O triunfo garantiu o primeiro lugar das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.



O Brasil encerra a Data Fifa de setembro com duas vitórias em… pic.twitter.com/0LEylDfBuQ