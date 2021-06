Argelia bate el récord de partidos invicto de una selección africana

La selección de Argelia logró un histórico récord de imbatibilidad en África al ganar a Túnez a domicilio (0-2) y sumar así 27 partidos consecutivos sin conocer la derrota.



Una victoria labrada en la primera parte gracias a los goles de Baghdad Bounedjah, el hombre que anotó el gol de la victoria en la última final de la Copa de África de Naciones (CAN), y de Riad Mahrez, la estrella más rutilante de los 'zorros verdes del desierto', que volvió a dejar destellos de su clase.



El delantero centro del Al Saad (Catar) abrió el marcador a los 19 minutos tras pescar en el área una asistencia de Yusef Belili, el extremo que juega en el Qatar SC, otro de los grandes equipos del pequeño emirato que acogerá la copa del Mundo en 2022.



Apenas ocho minutos después, el extremo del Manchester City y capitán de los "Fennecs" cerró el marcador tras convertir desde el borde del área un libre directo que primero tocó con suavidad el propio Belaili para abrirle el ángulo derecho.



Heridas, las "Águilas de Cartago" carecieron de la fuerza y la calidad para reaccionar frente a un equipo muy sólido, comandado por un imponente Ramiz Zerrouki (FC Twente), imperial en la recuperación y un Soufian Feghouli (Galatasaray) renacido que complementó a la tripleta atacante.



RÉCORD AFRICANO



Con esta victoria, los argelinos superan a Costa de Marfil como el equipo con mejor racha de África y apuntan ahora a la marca mundial de la Brasil de Romario, Bebeto y Ronaldo Nazario, campeona del mundo en 1994 y que encadenó 36 partidos invicto entre 1993 y 1996.



Desde las eliminatorias para la copa de África de Naciones (CAN) de 2019, que los argelinos se adjudicaron contra todo pronóstico tras derrotar a en la final a la Senegal de Sadio Mané, el equipo que dirige Djamel Belmadi ha ganado 20 partidos y empatado siete, con 58 goles a favor y 17 en contra.



Unas estadísticas que también colocan como hombre récord al propio Belmadi, casi un desconocido hasta que se hizo con los mandos de la selección en 2018 tras cuatro años de crisis en los que desfilaron por el banquillo de "los zorros verdes del desierto" casi una decena de entrenadores de varias nacionalidades, entre ellos el español Lucas Alcaraz.



La racha victoriosa de Argelia comenzó el 18 de noviembre de 2018 con el triunfo a domicilio frente a Togo (4-1) en un partido de clasificación para la Copa de África que al año siguiente alzaría. Y superó su primer rubicón esta semana gracias a un gol del propio Mahrez frente a Mali en el estadio de Blida, vecino a Argel, que le permitió igualar el récord de imbatibilidad que ostentaba Costa de Marfil desde 2013.



El extremo del City batió a los 53 minutos al portero Djigui Diarra, tanto que le permitió además ingresar en el exclusivo club de los futbolistas argelinos con más de 20 goles con la selección, aunque muy lejos de Abdelhafid Tasfaout, que como capitán celebró 36 en la década de los noventa.



BURUNDI, PRÓXIMO RIVAL



Túnez era, a priori, un rival complicado, máxime en su campo, que había convertido en un fortín en los últimos años, tanto en las clasificatorias para la CAN como para la Copa del Mundo de Rusia, cuya fase final disputó con un pobre balance de una victoria frente a Panamá y sendas derrotas frente a Bélgica e Inglaterra.



Las "Águilas de Cartago" son en la actualidad el segundo equipo de África según FIFA, en el número 26 del mundo por detrás de Senegal. Algo que no arredró a los argelinos, que ahora confían en que su tendencia ganadora se prolongue el miércoles en el amistoso previsto frente a Burundi.