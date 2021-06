Amenazan a Rafa Benítez por su posible fichaje por el Everton

El español Rafa Benítez ha sido amenazado por su posible fichaje por el Everton con una pancarta que reza: "Sabemos donde vives. No firmes". La pancarta, según se viralizó por redes sociales, ha sido colocado cerca de la residencia de Benítez, que vive en la ciudad desde su pasado en el Liverpool.

This banner is online. It has been posted not far from where Rafa Benitez lives with his wife and his daughters. It’s sinister, it’s reprehensible and the people responsible for it should be ashamed. They are a disgrace. pic.twitter.com/6prhZt16vX