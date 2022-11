Amancio Ortega no está interesado en comprar el Manchester United

Manchester Evening News se descuelga este jueves con un bombazo y es el presunto interés de Amancio Ortega, dueño de Inditex, en la compra del Manchester United. La familia Glazer ha dado a conocer su interés en vender el club inglés y en el horizonte aparecerían varios futuros compradores entre ellos estarían la compañía Apple, David Beckham y el empresario español.

El gallego, de 86 años de edad, tiene una fortuna estimada de 61.300 millones de dólares por lo que no tendría problemas en abonar los 5.000 millones

El propietario de Inditex es la 19ª fortuna más importante del mundo según la revista Forbes. Sin embargo, la Cadena COPE se ha puesto en contacto con Pontegadea, el holding a través del que Amancio Ortega articula todas sus inversiones, quien ha negado la información publicada en Inglaterra y ha desmentido que esté interesado en adquirir el Manchester United.

Club statement on a process to explore strategic options for Manchester United.#MUFC