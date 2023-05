Acusan a un jugador de Nigeria sub-20 de haberse inventado un club para jugar el Mundial

Hecho surrealista el que ha ocurrido en el Mundial sub-20. Daniel Bameyi, defensa titular y capitán de Nigeria sub-20, milita en un club que no existe, según han reportado varios medios locales en una información que recoge el periodista americano Brian Sciaretta.

Bameyi, de tan solo 17 años, fue el mejor en la victoria de Nigeria ante Italia (0-2) jugando como lateral derecho, y milita en el Yum Yum FC, un equipo de Nigeria del que no existe absolutamente ningún registro, según informa el medio 'Own Goal Nigeria'. Además, no hay otro jugador registrado con este club, y miembros de la federación de la ciudad en la que dice estar, Abuja, niegan la existencia del Yum Yum Football Club.

Su presencia en la lista de Nigeria fue muy criticada desde que el seleccionador, Jose Peseiro, el exasistente de Carlos Queiroz en el Real Madrid, dio la lista. "Le elegí porque es un gran defensa, hay jugadores del mismo nivel, pero tengo que elegir a jugadores en los que confíe", señaló el técnico en rueda de prensa. Nadie sabe de dónde viene Bameyi, y ya existe un debate en el país sobre de dónde procede este futbolista.