El Milan alarga su buena racha a costa del Lecce

Con una goleada ante el Lecce (3-0) en San Siro, firmada por Pulisic, Giroud y Leao, el Milan alargó este sábado su momento dulce de la temporada y llegará con las mejores sensaciones al duelo de cuartos de final de Liga Europa que disputará este jueves ante el Roma en el mismo escenario.

