2.000 personas se colaron en Wembley en la final de la Eurocopa

Un informe sobre los incidentes ocurridos en la final de la Eurocopa ha concluido que hasta 2.000 personas sin entrada se colaron en Wembley para presenciar el partido y que su estado, bajo los efectos del alcohol y las drogas, podrían haber causado muertes.



Según explica la investigación, realizada por la Baronesa Louise Casey, lo ocurrido en Wembley y alrededores antes del duelo entre Inglaterra e Italia el pasado mes de julio, se debió a un fallo colectivo en la planificación del partido, a un dispositivo de seguridad "falto de experiencia" y a la llegada "demasiado tarde" de la policía.



El estado de embriaguez y la influencia de las drogas podría haber llevado a un desastre mayor, como causar muertes, y terminó con 51 personas arrestadas en los aledaños de Wembley y en Londres.

¿Volvieron los hooligans? Locura y violencia en Wembley .

pic.twitter.com/W3EdFBvyi2 — Jose Rinconi (@PepeRinconi) July 12, 2021

En total, se produjeron 17 filtraciones masivas de aficionados a través de las entradas para personas discapacitadas y salidas de emergencias para incendios. A la entrada de, se calcula que unas 2.000 personas, ayudó que dentro de Wembley había unos 20.000 asientos libres debido a las restricciones de la pandemia, que no permitieron llenar el campo.

NO TICKET, NO PROBLEM ?????‍????



En otro capítulo de en 'Europa no Pasa', así se vivió la previa de la final de #EURO2020, en un Londres kind of fuera de control. ??



Peleas entre hinchas y avalanchas de hooligans para ingresar a Wembley sin entrada.



¿Quién gana hoy? ?? pic.twitter.com/pGlnO3OEEQ — Titular | cada día te leo más (@DiarioTitular) July 11, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En su informe, Casey, describe lo ocurrido como algo "sin precedentes" y que supone una "vergüenza nacional" y es que el corredor que separa la estación de Wembley Park y el estadio fue, desde varias horas antes del encuentro, un macrobotellón lleno de cristales rotos, destrozos y aficionados ingleses.



"Tenemos suerte de que no hubiera nadie gravemente herido o peor y tenemos que llevar a cabo las acciones más serias posibles contra las personas que creen que un partido de fútbol es excusa para un comportamiento de este estilo", dijo Louise. "La principal responsabilidad de lo que ocurrió fue de los que perdieron el control sobre sí mismos aquel día".



Según la investigación, una hipotética victoria de Inglaterra en la final hubiera creado un riesgo aún mayor, ya que se calcula que hasta 6.000 personas hubieran tratado de entrar al campo después del pitido final.



Otras causas a las que apunta el informe es la ausencia de 'fan zones' cerca del estadio, así como que la policía no controló suficiente que la gente no consumiera alcohol en el transporte público. La federación inglesa fue sancionada con un partido a puerta cerrada y una multa de 100.000 euros por parte de la UEFA. Además, se teme que estos incidentes hayan podido afectar a la candidatura del Reino Unido para organizar el Mundial de 2030.