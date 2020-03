El Saarbrücken hace historia; Kimmich clasifica al Bayern para semifinales

El Saarbrücken, de la cuarta categoría del fútbol alemán, se impuso este martes en la tanda de penaltis por 7-6 al Fortuna Düsseldorf, tras acabar el tiempo reglamentario y la prorroga con empate a un gol, y pasó a las semifinales de la Copa de Alemania.



Daniel Batz. The man. The myth. The legend.



5 (FIVE) penalties saved in one cup tie.