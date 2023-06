Vilda: "Solucionar este conflicto, que está prácticamente resuelto, quedan unos detalles"

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, ha subrayado este lunes que tanto la RFEF como su cuerpo técnico "siempre" han estado abiertos "al diálogo y en pos de solucionar" el conflicto que se desató con un grupo de jugadoras el pasado mes de septiembre, y que las que ha llamado en su prelista para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda están "comprometidas".

"La Federación, desde el presidente hasta nosotros, siempre ha estado abierta al diálogo y mostrándose en pos de solucionar este conflicto, que está prácticamente resuelto, quedan unos detalles", ha señalado Vilda tras dar su prelista para el Mundial, en la que han entrado Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Ona Batlle, que formaron parte del grupo de 15 que pidieron no ser convocadas hasta que no se solucionase la situación existente en el combinado nacional.

El técnico ha asegurado que sólo ha contado con "jugadoras comprometidas" y que con las futbolistas que habían mostrado su renuncia a venir había habido "conversaciones privadas", las cuales le habían llevado a tomar "esta decisión". "Es un bloque que ha estado viniendo y de las que vienen ahora estamos convencidos que van a trabajar y luchar por vestir la camiseta de tu país, que es lo máximo", ha subrayado.

Vilda ha dejado claro que iba a "hablar" solo de las jugadoras que estaban y no "de las que no están o no quieren estar". "Estamos muy contentos con esta lista. Es una lista continuista en cuanto al bloque, con algunas incorporaciones que hacen al equipo más fuerte y mejor, con jugadoras comprometidas", ha afirmado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Alexia Putellas regresa a la Selección de cara al Mundial

Putellas, que no se encontraba entre las firmantes, se centró en poder retornar a la mayor brevedad posible a los terrenos de juego. Ese deseo se plasmó el 30 de abril, cuando disputó los últimos 20 minutos del encuentro ante el Sporting de Huelva tras el cual su equipo se proclamó campeón de liga. Desde entonces ha saltado al verde en cinco partidos más, incluido la final de la Liga de Campeones contra el Wolfsburgo alemán, en los que ha marcado un gol.

"Es una gran noticia que Alexia se haya recuperado bien, que ya haya disputado minutos de competición con su club y que pueda estar con nosotros. Hemos estado muy informados de cuál ha sido su evolución tras la lesión, del alta médica, del alta deportiva. Queremos seguir ayudándola", dijo Vilda en la rueda de prensa posterior al anuncio de la lista.

"Sabemos que nos va a ayudar mucho, no solo dentro del campo con su juego sino también con su liderazgo y su ascendencia sobre el resto de las jugadoras, con su experiencia y su saber estar. También con su talento en los momentos importantes. Es algo que la anterior Eurocopa no pudimos tener por su lesión. Hemos hablado y todo lo que le ha transmitido le gusta mucho", añadió.

En esa línea, comentó: "Para ella a nivel individual lo mejor que puede hacer es estar en el Mundial para seguir recuperándose, para tener minutos de competición. Lo veremos en el día a día en el entrenamiento. Seremos cuidadosos para que llegue en las mejores condiciones".

"Sabemos que tenemos tiempo, conocemos la lesión de la que viene. Tenemos los mejores servicios médicos, la mejor preparadora, el mejor staff para poner todo de nuestra parte para que ella pueda brillar. Se perdió la Eurocopa, sé lo mal que lo pasó viéndola desde casa. Ahora tiene la oportunidad de jugar un Mundial, que es el mejor escenario", completó.