El Real Madrid exhibe su futuro en el adiós europeo

El Real Madrid cerró su participación en la presente edición de la Liga de Campeones femenina con una contundente goleada ante el Vllaznia albano (5-1) en la que algunas de las menos habituales y las más jóvenes aprovecharon para pedir paso.



A priori las españolas partían como claras favoritas ante un conjunto que en sus cinco partidos previos en la competición había recibido 23 goles y no había marcado ninguno. Pero esa última estadística se vino abajo a los cinco minutos, cuando un gran lanzamiento de falta de Doçi desde larga distancia sorprendió a Gérard, titular en detrimento de la habitual Misa, para poner el 0-1.



No dejó el cuadro blanco que ese tanto pasase de la mera anécdota y no tardó en solucionar el problema. Weir, poco después, desmontó a la defensa contraria con una gran acción individual y definió con acierto para igualar el choque.



Esa fue la primera de las tres dianas que las madridistas transformaron en diez minutos. Las otras dos llevaron el sello de Tere Abelleira, la primera con un buen golpeo desde la media luna tras un rechace de la defensa y la segunda de penalti cometido por mano de Gjergji tras centro de Hansen.



A partir de ese momento el enfrentamiento pasó a estar controlado por las de Alberto Toril, que si bien se aproximaron con recurrencia no acertaron a hacer más daño antes del descanso. El acercamiento más claro lo tuvo Oroz, pero Maliqi emergió providencial para desviar su tiro.



No cambió demasiado la dinámica tras el paso por el vestuario y lo más destacable en el tramo inicial fue lo cerca que estuvo Abelleira de lograr el hat-trick, mediante un lanzamiento lejano de falta que se estrelló en el larguero.



La acción llegó cuando ya estaba Camacho en el campo y antes de que saltase al mismo Partido, jugadoras muy jóvenes que en el contexto en el que se desarrollaba el choque tuvieron una oportunidad.



De ahí al desenlace, volvió a probar suerte Weir, con un disparo que tocó en la parte alta de la red y otro que desvió a córner con una buena intervención Williams-Mosier. La jugada resultante de este acabó en el cuarto, obra de Camacho al rematar a placer un balón muerto.



Sin embargo el honor de marcar el último tanto del Real Madrid en la presente edición de la Liga de Campeones femenina fue para Paula Partido tras una gran acción individual. Fueron dos goles intrascendentes pero sirvieron para demostrar que el futuro está garantizado.



FICHA DEL PARTDIO:



5 - Real Madrid: Gérard; Robles (Claudia Florentino, min.68), Ivana, Kathellen (Partido, min.68), Gálvez, Svava; Abelleira (Freja Siri, min.82), Weir, Oroz; Moller (Toletti, min.82) y Feller (Camacho, min.46).



1 - Vllaznia: Williams-Mosier; Popovic (Vuksani, min.88), Gjergji, Maliqi, Gjini; Lufo, Franja; Ramadani (Davidson, min.59), Doci, Cavanaugh (Kodra, min.84); y Shala (Baska, min.46) (Borci, min.84).



Goles: 0-1, min.5: Doci. 1-1, min.11: Weir. 2-1, min.18: Abelleira. 3-1, min.21: Abelleira de penalti. 4-1, min.78: Camacho. 5-1, min.82: Partido.



Árbitro: Zuzana Valentová (SVK). Amonestó a Oroz (min.61).



Incidencias: encuentro correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones femenina disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano ante 611 espectadores.