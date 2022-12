El Real Madrid se agiganta ante el Chelsea y logra un punto de oro

El Real Madrid plantó cara al Chelsea y logró un meritorio empate en el Alfredo Di Stéfano (1-1) que le permite depender de sí mismo para estar en los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League y le da confianza.



Teniendo enfrente a uno de los conjuntos más fuertes del Europa el conjunto blanco se había impuesto como principal premisa en el partido competir y aprender. Dicha postura no significaba descartar la victoria, pero sí tener de inicio los pies en el suelo y asumir que iba a tocar sufrir.



Eso quedó demostrado ya en los primeros instantes, cuando se vio obligado a defender dos saques de esquina en contra. El último de ellos terminó además en susto al hacerse con la pelota Kerr tras un barullo en el área y estrellarla acto seguido contra el larguero.



Lejos en achantarse, el anfitrión empezó a mostrar los colmillos. Y esa decisión fue la correcta porque hizo dudar al Chelsea. Carmona, con un golpeo desde la frontal que pasó cerca del palo, dio el primer aviso. Y Toletti puso a prueba a Berger con un impacto lejano que la guardameta tuvo que blocar en dos tiempos.



Entre medias el cuadro visitante volvió a intimidar por medio de Kerr, a la que se le apareció de nuevo el palo en un mano a mano originado en una mala entrega de Zornoza en el centro del campo. El choque estaba abierto y podía pasar cualquier cosa.



Entre las más inesperadas, eso sí, estaba un error de bulto individual como el que cometió Berger. La arquera visitante, alejada de la portería, no midió bien un pase y depositó el balón en los pies de Weir. No desaprovechó el regalo la futbolista del Real Madrid, que solo tuvo que apuntar y asegurar el disparo para adelantar a las suyas.



Llegó el descanso y tras él apareció el cuadro londinense con Charles en detrimento de una Eriksson sobrepasada por Athenea y con la siempre peligrosa Kirby ocupando la posición de la desaparecida Fleming. Ninguna de esas decisiones intimidó a un rival maduro que huía de planteamientos conservadores para mantener su renta.



Esa valentía sirvió para incrementar la ansiedad de un Chelsea que solo había perdido un choque este curso y no acostumbra a ir por detrás. El talento de sus futbolistas le ayudaba a crear oportunidades pero en los metros finales se apagaban. Así fue hasta que en una jugada aislada, Ivana cometió penalti sobre Reiten. Ejecutó la propia jugadora y le sonrió la fortuna, pues Misa desvió el esférico hacia el poste y el rebote de este impactó su espalda para acabar en gol.



La diana del empate no le hizo bien a las blancas, que necesitaron algunos minutos para recomponerse. Cuando lo hicieron, volvieron a insistir en busca del segundo. Y lo tuvo en sus botas Olga Carmona, cuyo tiro en el interior del área lo tapó con decisión Berger. También pudo marcar el Chelsea, pero Misa se agrandó para sacar un remate a bocajarro de Kerr. Fue la última destacada en un enfrentamiento que, más allá del resultado, refleja un paso adelante en la evolución del Real Madrid.



FICHA DEL PARTIDO:



1 - Real Madrid: Misa; Rocío, Ivana, Kathellen, Carmona; Toletti, Zornoza (Oroz, min.73), Weir; Athenea, Feller (Nahikari, min.89) y Esther (Svava, min.61).



1 - Chelsea: Berger; Carter; Buchanan, Bright, Eriksson (Charles, min.46); Curthbert, Ingle, Fleming (Kirby, min.46); Reiten, James (Kaneryd, min.77) y Kerr.



Goles: 1-0, min.36: Weir. 1-1, min.59: Misa (p.p)



Árbitro: Kateryna Monzul (UKR). Amonestó a Athenea (min.21), Carter (min.63), James (min.65).



Incidencias: encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Women's Champions League.