Mapi León e Irene Paredes se burlan de Misa, portera del Real Madrid, en un polémico vídeo

La gran fiesta del fútbol femenino español ha tenido una polémica resaca. Barcelona y Real Madrid se enfrentaban este miércoles en el Camp Nou en la vuelta de cuartos de final de la Champions League en un partido que ganaron las azulgranas 5-2 y en el que se batió el récord histórico de espectadores un partido de fútbol entre mujeres. Sin embargo, todo se ha visto empañado por el comportamiento de dos jugadoras del Barça en el control antidoping tras el encuentro con la portera merengue, Misa Rodríguez.

El Barça golea al Real Madrid en el partido de fútbol femenino con más asistencia de público de la historia El equipo azulgrana accedió a semifinales tras ganar 5-2 al conjunto blanco ante un Camp Nou abarrotado con 91.553 espectadores, batiendo el récord mundial. 30 mar 2022 - 20:37

En un vídeo subido sin sonido por Jennifer Hermoso y que ya ha sido borrado, se ve como esperan su turno las defensas Mapi León e Irene Paredes junto a la madridista Misa, sentada en el suelo y abatida. La grabación enfoca a Mapi e Irene riendo y celebrando el triunfo para después detenerse en la guardameta. En ese momento Mapi León hace un gesto de burla llevándose las manos a la boca e insinuando que Misa se había comido su gol y que supuso el 1-0.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La grabación no ha sentado nada bien en el seno del madridismo que acusa a las dos jugadoras azulgranas de burlarse no solo de una compañera de profesión si no también de selección y es que las tres futbolistas aparecen en la última convocatoria de Jorge Vilda, dada este jueves, para los partidos amistosos ante Brasil y Escocia y volverán a verse las caras defendiendo los colores de España.

No se estaba riendo de nadie, el vídeo que pena que no tuviera audio.

Porque entonces no dirías ni la mitad de las cosas. Si no sabéis el contexto porque hacéis historias?

Que todo es mucho más fácil de verdad.

Creo que aún queda mucho para que entendamos todos. — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) March 31, 2022

La jugadora que grabó el vídeo, Jennifer Hermoso, ha querido restar importancia a lo sucedido y ha negado en sus redes sociales que sus compañeras se estuvieran riendo de Misa y ha lamentado que este no tuviera sonido.