Las jugadoras de la Primera Iberdrola no descartan volver a la huelga si sigue sin rubricarse el convenio

La guardameta del Athletic Club de Bilbao Ainhoa Tirapu aseguró este lunes que las futbolistas de la Primera división se sienten "ninguneadas", por no ver reconocidos sus derechos a través de la firma de su primer convenio colectivo.

En una rueda de prensa celebrada en la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), donde una veintena de futbolistas esperaban "celebrar un día histórico", Ainhoa Tirapu lamentó que la negociación haya entrado nuevamente en un periodo de incertidumbre, y es que el preacuerdo no ha sido ratificado después de 13 meses de negociaciones.

"No entendemos muy bien qué está pasando cuando todas las partes han dado su 'ok'. En este tiempo, nosotras vamos perdiendo derechos laborales. Día que pasa, día que no se ha cotizado en la jornada correspondiente. Nosotras vamos perdiendo cosas por el camino. Nos sentimos ninguneadas", subrayó durante su exposición.

La portera del Athletic Club reconoció asimismo que a las futbolistas "no" les gustaría retomar la huelga, que afectó a la novena jornada de la Primera Iberdrola.

"La realidad es que dimos una tregua (...) Nosotras sentimos que no se nos está tomando demasiado en serio y no descartamos nada", subrayó.

Tirapu trasladó asimismo su preocupación por que se reconozcan los "derechos" de las jugadoras de la máxima categoría del fútbol español.

"A nosotras nos da igual cómo se llegue a la firma del convenio. Nos importan nuestros derechos. Hay muchas cosas que están juego. Han sacado todas las partes un comunicado en el que decían que había un acuerdo para la firma. No entendemos por qué no se firma", dijo.

PRISCILA BORJA: "¿Qué más tenemos que hacer para que llegue la firma?"

La jugadora del Real Betis Féminas Priscila Borja se preguntó este lunes qué más tienen que hacer las futbolistas de Primera División para ver reconocidos sus derechos a través de un convenio colectivo.

"¿Cuánto tiempo más tenemos que estar esperando para firmar algo por lo que todo el mundo está de acuerdo?", expuso la atacante del Betis.

Recordó que las futbolistas paralizaron la huelga que afectó a la novena jornada de la Primera Iberdrola "para dar una tregua a los clubes" y lamentó que tras trece meses de negociaciones el acuerdo no sea una realidad.

"Tenemos que volver a plantearnos qué más tenemos que hacer para que llegue esa firma", aseguró.

La atacante bética indicó asimismo que "ninguna" se arrepiente de haber paralizado la huelga porque "no era el objetivo en sí", pero dejó abierta la posibilidad de retomar el paro.

"Nosotras no queremos desvirtuar la competición, pero somos capaces de continuarla si es necesario".