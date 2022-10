España gana a Estados Unidos por primera vez en su historia

España venció con solvencia a Estados Unidos (2-0) en un partido disputado en el estadio de El Sadar de Pamplona gracias a los goles de Codina y Esther para derrotar por primera vez a la selección norteamericana y así romper la negativa racha de tres partidos seguidos perdidos.



El combinado nacional salió a jugar de tú a tú a la mejor selección femenina de fútbol del mundo con una Maite Oroz que jugaba en su casa y que se encargó de mover el balón en el centro del campo. Las de Jorge Vilda trabajaron una presión alta para alejar a las norteamericanas lo máximo posible de su área. Sullivan tuvo el 0-1 en el minuto 10, pero su cabezazo se fue por encima de la meta defendida por Misa. Oihane Hernández estuvo muy incisiva por el costado derecho durante todo el choque.



La posesión era de España a los 20 minutos. Avisó Zornoza con un disparo lejano que rozó el palo izquierdo de Murphy. La jugadora del Real Madrid fue la encargada de lanzar el córner con el que la Roja se adelantó. Después de varios rebotes, la debutante Laia Codina empujó el esférico a la red para delirio de los casi 12.000 espectadores que acudieron al feudo de Osasuna, batiendo un nuevo récord de asistencia a un partido de la selección femenina española.



Megan Rapinoe, la gran estrella del 'US Team', fue sustituida mientras El Sadar realizaba la ola. A punto estuvo Carmona se sorprender a todos los presentes con un centro chut que tuvo que sacar la guardameta americana cuando el balón se colaba. España quería más y continuaba trabajando. Una cabalgada de Oihane Hernández desde la derecha precipitó el segundo gol. La jugadora del Athletic de Bilbao puso un centro medido que Esther no desaprovechó: la delantera de 29 años giró su tobillo izquierdo en el aire para rematar con el interior de la bota y firmar así un auténtico golazo.



Los centros laterales se fueron sucediendo por parte de unas jugadoras visitantes a las que les costó encontrar su juego. Un centro de Thompson se envenenó y acabó pegando el travesaño. Quedaban minutos para el final y la sorpresa estaba a punto de consumarse.



Finalmente, las de Vilda vencieron sin demasiados apuros a la primera potencia mundial de fútbol, que no tuvo su día en Pamplona para estrenarse de la mejor manera en Navarra con el récord de asistencia a un partido de la selección femenina en España.

FICHA DEL PARTIDO:



2 – España: Misa; Hernández, Ivana, Gálvez, Codina, García; López, Oroz (m.90 Azcona), Zornoza; Redondo (Athenea, m. 57), Esther González (Cardona, m. 82).



0 – Estados Unidos: Murphy; Cook, Saerbrunn, Mace (Huerta, m. 62), Pickett (Dunn, m. 62); Sullivan (Coffey, m. 62), Lavelle (Thompson, m. 73), Horan; Rapinoe (Sánchez, m. 65), Smith, Rodman (Hatch, min. 46).



Goles: Codina 1-0 (m. 39), Esther 2-0 (m. 72).



Árbitro: Deborah Bianchi (Italia), asistida por Veronica Vettorel (Italia), Giulia Tempestilli (Italia) y Stefania Menicucci (Italia). Mostró amarilla a Rapinoe y Thompson.



Incidencias: Partido amistoso disputado en El Sadar ante 11.209 espectadores.