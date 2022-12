El Barcelona sufre la primera derrota del curso

Bayern, 3 - Barcelona, 1

El Barcelona, hasta ahora invicto este curso, cayó derrotado este miércoles en un escenario imponente, el Allianz Arena, por 3-1 ante el Bayern Múnich, y así sumó su primera derrota de la temporada tras 15 partidos disputados y no pudo certificar la clasificación virtual para los cuartos de final de la Liga de Campeones.



El partido estuvo marcado por los dos tantos en los primeros 10 minutos que consiguió el Bayern, obra de Klara Bühl y Lina Magull. En el segundo tiempo, Lea Schüller hizo el tercero y Geyse Ferreira logró un gol clave para el Barça para quedarse con el ‘goal average’ particular (el resultado en el Spotify Camp Nou fue de 3-0) y así depender de sí mismo para ser el primer clasificado del grupo D a falta de dos jornadas.



Jonatan Giráldez realizó seis cambios respecto el once que el sábado sufrió para vencer por 2-1 a la Real Sociedad en la Finetwork Liga F: Lucy Bronze, Irene Paredes y Fridolina Rolfö entraron en la línea defensiva y Ana Crnogorcevic, Geyse Ferreira y Mariona Caldentey lo hicieron en el ataque. En cambio, no hubo ninguna novedad en el centro del campo, que fue para las intocables Keira Walsh, Patri Guijarro y Aitana Bonmatí.









FICHA DEL PARTIDO

3- Bayern Múnich: Grohs; Rall (Bragstad, min. 84), Viggósdóttir, Tainara, Carolin Simon; Magull, Georgia Stanway, Zadrazil; Lohmann (Kumagai, min. 81), Lea Schüller (Kett, min. 75) y Bühl.



1- Barcelona: Paños; Bronze, Paredes, Mapi León, Rolfö; Aitana, Walsh (Engen, min. 46), Patri Guijarro (Pina, min. 70); Crnogorcevic (Torrejón, min. 87), Geyse Ferreira (Oshoala, min. 87) y Mariona (Salma Paralluelo, min. 46).



Goles: 1-0: Klara Bühl, min. 4; 2-0: Lina Magull, min. 10. 3-0: Lea Schüller, min. 60. 3-1: Geyse Ferreira, min. 65.



Árbitra: Esther Staubli (Suiza). Mostró tarjeta amarilla a Aitana Bonmatí (min. 77) para el Barcelona.



Incidencias: Partido de la cuarta jornada del grupo D de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Allianz Arena ante 24.000 espectadores.