El Barcelona, clasificado para cuartos de final con una goleada

El Barcelona se impuso por 2-6 al Benfica a domicilio y así cumplió el objetivo de clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol y depender de sí mismo para finalizar como primero de grupo en la última jornada ante el Rosengard en el Spotify Camp Nou.



El conjunto azulgrana volvió a ofrecer una imagen contundente tras una serie de partidos en los que estuvo alejado de su mejor versión, demostrando porqué es uno de los grandes favoritos para levantar el máximo trofeo continental. Irene Paredes, Clàudia Pina, Aitana Bonmatí, Ana Cronogervic, Ana Seiça en propia portería y Mariona Caldentey fueron las autoras de los goles azulgranas. Jéssica Silva y Cloé Lacasse marcaron para el Benfica.



Jonatan Giráldez tan sólo realizó un cambio en el once titular respecto el equipo que puso en la derrota por 3-1 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena la semana pasada: Pina entró por Mariona en la banda izquierda del ataque. Y la futbolista de Montcada i Reixac, que no para de crecer futbolísticamente, volvió a demostrar que está preparada para tener un lugar fijo en el once de lujo azulgrana.



A pesar del 9-0 del partido de la primera vuelta en el Estadi Johan Cruyff, el Barça, que venía de perder en Alemania, no podía permitirse relajarse ante un Benfica que desde entonces ha mejorado mucho su imagen y que aún contaba con opciones de clasificarse. De hecho, en la previa Giráldez ya dejó muy claro que si algo no podía faltar en su equipo era actitud.



Y no faltó. El Barça se volcó desde el primer momento en el área del Benfica y el premio llegó pronto. En el minuto 8, un saque de esquina sacado en corto acabó con un remate de cabeza a la red de Irene Paredes tras centro de Aitana Bonmatí.



Pero el equipo portugués no se arrugó y supo reaccionar al golpe, comportándose en el primer tiempo como un bloque sólido en defensa y atreviéndose a hacer una presión alta incómoda para el Barça en algunas situaciones. De todas maneras, este esfuerzo no le sirvió para crear ninguna ocasión de gol clara en la portería de Sandra Paños.



Mientras tanto, en la otra portería Rute Costa fue desbaratando las llegadas con peligro del conjunto azulgrana. La más clara de ese tramo fue el remate a bocajarro de Aitana Bonmatí en el minuto 41, que se encontró con los reflejos acrobáticos de la cancerbera de Barcelos.



En cambio, Pina no falló en el 45+2. La delantera recibió el balón en la frontal del área, quebró a Ana Seiça, miró dónde estaba Rute Costa y lo cruzó al palo derecho de la portera con la tranquilidad de una veterana a pesar de tener tan solo 21 años. Y, nada más empezar el segundo tiempo, en el 48, Aitana logró el 0-3 con un disparo raso tras un pase interior de Keira Walsh.



Eso no comportó que el conjunto catalán bajara el ritmo y otra asistencia de Aitana, en este caso para Crnogorcevic, terminó con un disparo cruzado y potente de la polivalente futbolista suiza que fue el 0-4 en el minuto 58.



Pero poco después, en el 62, Keira Walsh, como sucedió en Múnich, cometió un error en la salida del balón que le costó un gol a las azulgranas. Jéssica Silva lo aprovechó para ejecutar un disparo desde la frontal inalcanzable para Paños y recortar distancias. En cambio, la portera española evitó que el Benfica pusiera emoción al último tramo de partido al parar un penalti a Nycole Raysla en el minuto 72.



De todas formas, la lluvia de goles no había terminado. Un autogol de Seiça en el 80 significó el 1-5 y tan solo un minuto más tarde un contraataque del Benfica se lo adueñó Cloé Lacasse para conducirlo desde el centro del campo y batir a Paños con un disparo raso. El 2-6 definitivo fue obra de Mariona Caldentey en el 90+1, que remató a placer tras un pase de tacón de Geyse Ferreira. En el 90+6, la portera azulgrana paró su segundo penalti de la noche. Esta vez, a Ana Vitória.



A pesar de este triunfo, el Barça está obligado a vencer en la última jornada al Rosengard en el Camp Nou para certificar la primera plaza del grupo D tras el triunfo de este jueves del Bayern Múnich por 0-4 ante el equipo sueco.



FICHA DEL PARTIDO:



2- Benfica: Rute Costa; Lucia Alves (Valéria Silva, min. 67), Ana Seiça, Carole Costa, Amado; Pauleta, Ucheibe (Andreia Norton, min. 67), Francisca Nazareth (Andreia Faria, min. 80); Ana Vitória, Jéssica Silva (Raysla, min. 67) y Lacasse.



6- Barcelona: Paños; Bronze, Paredes (Torrejón, min. 66), Mapi León, Rolfö; Walsh, Aitana (Mariona, min. 66), Patri Guijarro (Engen, min. 66); Crnogorcevic (Salma Paralluelo, min. 66), Geyse y Pina (Bruna, min. 79).



Goles: 0-1: Irene Paredes, min. 7; 0-2: Clàudia Pina, min. 45+2. 0-3: Aitana Bonmatí, min. 48. 0-4: Ana Crnogorcevic, min. 58. 1-4: Jéssica Silva, min. 62. 1-5: Ana Seiça, min. 80. 2-5: Cloé Lacasse, min.81. 2-6: Mariona Caldentey, min. 90+1.



Árbitra: Jelena Cvetkovic (Serbia). Mostró tarjeta amarilla a Catarina Amado (min. 61) y a Ana Vitória (min. 68) para el Benfica.



Incidencias: Partido de la quinta jornada del grupo D de la fase de grupos de la Liga de Campeones de fútbol disputado en el Benfica Campus.