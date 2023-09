El Real Madrid abre la Liga F con victoria ante el Valencia y con el gol inaugural de Athenea

VALENCIA, 0 - REAL MADRID, 2

Un campeonato del mundo, el beso en la boca a Jenni Hermoso, la dimisión de Rubiales o la huelga de las jugadoras forman parte de un histórico verano para el fútbol femenino español tanto en el césped como en los despachos que echó el balón a rodar, por fin, tras sortear un último obstáculo, el desbloqueo de la situación entre los cinco sindicatos con representación en la competición y la patronal.

Y la temporada comenzó con victoria madridista en Valencia y con el gol de Athenea, la jugadora que durante la tarde de este viernes ha estado en boca de todos por no firmar el comunicado que 39 jugadoras secundaron alegando que no irán a la próxima convocatoria de la RFEF hasta que no se realicen cambios más profundos en la estructura del ente federativo.

Así, en el primer minuto de partido, la cántabra remató, prácticamente sola ante Enith, una delicia de jugada comenzada por la colombiana Linda Caicedo.