Tiroteo en Auckland poco antes del inicio del Mundial: tres muertos y múltiples heridos

Al menos tres personas han fallecido y otras tantas han resultado heridas en la mañana de jueves (hora local) por un tiroteo en el distrito financiero de la ciudad de Auckland, en el norte de Nueva Zelanda, a pocas horas del inicio del Mundial femenino de Fútbol en el país.

El atacante, un joven de 24 años que llevaba un brazalete electrónico, ha ingresado en torno a las 7.00 horas en una zona en construcción del distrito financiero. La Policía ha confirmado la muerte del tirador.

Active shooting incident in Auckland CBD. Here for the FIFA WWC, but what a dramatic shift. Just hours away from the opening match. @SkyNewsAustpic.twitter.com/yv1bgjyTYV