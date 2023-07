Suecia firma una gran goleada ante Italia y se mete en octavos; Francia y Jamaica ganan y lideran el Grupo F

Suecia goleó a Italia (5-0) este sábado y se clasificó matemáticamente para los octavos de final, en la décima jornada de la fase de grupos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Por su parte, Francia, que ganó a Brasil (2-1), y Jamaica, que se impuso a Panamá (1-0), comparten el primer puesto del Grupo F.

La selección sueca, que busca proclamarse campeona del mundo tras quedar tercera en Francia 2019, goleó a Italia (5-0) para conseguir el billete a octavos de final mientras que la ‘Azzurra’, con tres puntos en su casillero, está obligada a ganar el siguiente partido contra Sudáfrica si quiere pasar de fase.

The Queen of Corners = @amandailestedt ?????? #FIFAWWC #BeyondGreatness

Pese a que las italianas comenzaron mejor el encuentro, Suecia dejó prácticamente sentenciado el partido en el último tramo de la primera parte con los goles de Amanda Ilestedt (m.39), Fridolina Rolfö (m.44) y Stina Blackstenius (m.46).

A los cinco minutos de reiniciarse el juego, la defensa Ilestedt marcó su segundo gol y el tercero de Suecia, convirtiéndose en la máxima goleadora de la competición junto a la brasileña Ary Borges con tres tantos cada una. Rebecka Blomqvist completó la goleada con un gol en el 95.

La selección francesa, tras las dudas que había generado en el primer partido en el que empató sin goles contra Jamaica, se impuso a Brasil con una trabajada victoria (2-1) para colocarse como líder del Grupo F con cuatro puntos, mientras que Brasil cae al tercer puesto tras la victoria de Jamaica y está obligada a ganar a la selección jamaicana en el último partido de la fase de Grupos.

Tras un buen arranque de Francia, Le Sommer avanzó a la selección gala con un delicado testarazo a los diecisiete minutos de juego en una primera parte que dominaron las de Hervé Renard.

A huge win for @EquipedeFranceF which opens up Group F! ??



What a match! ??#BeyondGreatness | #FIFAWWC