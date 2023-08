Salma Paralluelo: "Esto es fútbol, estamos en semifinales y lo que venga lo vamos a superar"

La atacante española Salma Paralluelo calificó de "locura" el momento de su gol en la prórroga a Países Bajos para meter a España en semifinales del Mundial 2023 este viernes, un billete de "pico y pala" para seguir luchando en una cita histórica.

"Hemos creído hasta el final. Vamos a por el siguiente objetivo, como siempre juntas y creyendo en nosotras. Ha sido un momento de locura. He sentido muchas cosas, mucha emoción y estamos en semifinales", dijo en declaraciones a Radio Marca después del partido en el Sky Stadium de Welllington.

Audio





La extremo izquierda fue suplente ante las 'Oranje' después de cuatro encuentros como titular, pero terminó siendo decisiva desde el banquillo, con su gol en el minuto 111. "Esto es fútbol, ha sido un partido de mucha pasión, de estar pico y pala, sabiendo que iba a llegar el gol", afirmó.

"Hemos jugado muy bien, estaban perdidas en el campo por momentos. La segunda parte han atacado más, pero ha sido un partido muy correcto de todas. Ha sido un gran trabajo. Es todo un orgullo, aún tengo que digerir todo, estoy muy contenta", añadió la MVP del duelo de cuartos de final.

La jugadora del Barça describió el gol en la prórroga que metió al fútbol femenino español en su primera semifinal de un Mundial. "Ha sido un balón largo que Hermoso se ha quedado, tenía el pase y me la ha dado por delante. Tenía uno contra uno y quería hacerme un hueco y cruzarla, y ha entrado. Lo he celebrado con mis compañeras y ha sido un momento súper bonito", confesó.

"No prefiero nada. Estamos en semifinales, lo que venga lo vamos a superar, con este trabajo como el de hoy. Vamos a preparar bien las semis y queremos estar en esa final", terminó, sin elegir rival entre Suecia o Japón por un puesto en la final.

Mariona: “Hemos jugado con el corazón y el alma en la prórroga”

La delantera española Mariona Caldentey explicó que “cuando llegas a un punto como la prórroga, la adrenalina y el estar en el partido, aunque estés cansada y cambie el plan de partido, juegas más con el corazón y el alma para sacarlo, que es lo que hemos hecho todas juntas”.

“Intentaba estar tranquila (cuando ha lanzado el penalti en el minuto 81). Al final, es verdad que hemos chutado muchos penaltis durante esta semana, tenía confianza y he intentado tener la cabeza fría, sabía donde lo iba a tirar, confiaba en el golpeo y ha ido bien”, dijo en zona mixta. Además, Mariona agregó: “He pensado que igual no hacía falta apurarlo tanto, sé que se habrá pensado lo mismo desde España, pero con el partido que habíamos hecho era para estar en semis, no era un resultado justo, así que el gol servía para poner justicia".

“Después parece que nos gusta sufrir de más, que somos un poco ‘pringadas’ para encajar un gol así, pero hemos hecho historia, y queremos seguir ganando partidos”, finalizó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Jenni Hermoso: "Esto ya no es casualidad, estoy superemocionada"

La delantera de la selección española Jennifer Hermoso se mostró "superemocionada" tras conseguir este viernes el billete para las semifinales del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, algo que "ya no es casualidad" ni porque se les haya "regalado nada".

"Estoy superemocionada, no paro de llorar, es un momento que lo hemos soñado muchas veces y ahora lo tenemos aquí, estoy superfeliz. Es de una generación de hace muchos años y eso es lo que me hace sentirme así, que han pasado muchos años, muchas cosas. Hemos tenido que luchar y tengo la suerte de estar aquí, de haber trabajado para soñar y disfrutar de días como hoy", señaló Jennifer Hermoso.

La madrileña recalcó que este triunfo "es parte de todo el fútbol español" que ha estado "luchando desde hace mucho y de todas las jugadores que empezaron en su día". "Estamos en semifinales un Mundial, se dice pronto que lleguemos hasta el final de este Mundial. Ahora nos quedan dos partidos sí o sí, es de reír y llorar a la vez", confesó.

La jugadora del Pachuca celebró que la semifinal vaya a ser a una hora "un poco mejor para que la gente pueda levantare con su café y sus porras". "Será otro día histórico, toda España debe estar con nosotras. Esto ya no es casualidad, no se nos ha regalado nada y ahora que toda España lo disfrute", sentenció.