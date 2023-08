Australia da la sorpresa y elimina a Francia en los penaltis para avanzar a las semifinales

La selección australiana se clasificó este sábado para las semifinales del Mundial que alberga junto a Nueva Zelanda eliminando a una de las favoritas al título, Francia, tras un partido sin goles que se decidió en una tanda de diez penaltis que finalizó 7-6.



Tras un dominio total de Francia en el inicio de la primera parte, las fuerzas se igualaron en el Estadio de Brisbane (Australia), donde la gran mayoría de los 49.461 espectadores presentes soñaban con la clasificación de la selección coanfitriona a semifinales.

???? @TheMatildas reach the #FIFAWWC Semi-Finals for the very first time! ??