Países Bajos, rival de España en cuartos de final

La selección de Países Bajos será el rival de España el próximo viernes día 11 en los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, tras derrotar este domingo a la de Sudáfrica por 2-0 en el estadio de Sídney.

La jugadora del Wolfsburgo alemán Jill Roord abrió el marcador a los nueve minutos, al rematar un córner y anotar su cuarto tanto en la competición, el undécimo con su selección. La aportación de Roord ha vuelto a ser clave para encauzar el choque, tal como ocurrió ante Estados Unidos, cuando marcó el gol que permitió a su equipo acabar primero de grupo.

The 2019 #FIFAWWC runners-up advance to the 2023 Quarter-Finals! ????@OranjeVrouwen | #BeyondGreatness