Mariona Caldentey, en COPE: "Han sido unos meses muy duros, he sufrido mucho pero ojalá sirva para mejorar"

Mariona Caldentey, una de las jugadoras más experimentadas de la Selección Española, ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE horas antes del debut de España en el Mundial ante Costa Rica. Nos ha contado cómo llegan al campeonato, el estado de salud de Alexia Putellas y en qué lugar podemos situar al equipo en el torneo.

¿Cómo está el ambiente a unas horas del debut ante Costa Rica?

Con muchas ganas de poder jugar ya porque estar un mes entrenando sin tener partidos oficiales se hace largo y duro, pero por suerte el primer partido está ya aquí.

¿Cómo estás después de un año complicado con las lesiones?

Ha sido un año difícil. Lesionarme y luego recaer… he pasado meses difíciles con dudas en mi cabeza, pero acabar la temporada ganando la Champions y jugando un Mundial es la mejor recompensa. Estoy bien física y mentalmente.

¿Te sientes infravalorada?

Me siento muy valorada por mis compañeras y por la gente del staff en el club y en la selección y esa es la mejor recompensa que puedo tener porque son los que me conocen y ven cómo soy y lo que puedo hacer. Lo que pase de puertas para afuera da igual, aunque entiendo que hay compañeras con más nombre y repercusión.

¿Podemos decir que eres una de las estrellas de esta selección?

No diría que soy una de las estrellas, si de las que tiene más experiencia y es no me importa decirlo o cogerlo. Si quieres llamarlo responsabilidad si.





¿Cómo está Alexia Putellas?

Está bien. Ha tenido una lesión muy larga y después de eso un viaje muy largo y hay que cuidarla porque sabemos lo importante que es para nosotras. Estoy segura de que nos va a ayudar mucho en el Mundial. Tiene un nivel que puede cambiar partidos. Estamos tranquilas con ella.

¿Dónde nos metes: Favoritas o candidatas?

No seré yo quién le ponga límites a esta selección. Hemos venido con la mentalidad de hacer algo grande y llevar a España lo más lejos posibles. No sé si somos favoritas o candidatas, pero si tenemos muchas ganas de hacerlo bien, de ganar y de conseguir resultados. Es verdad que nunca se ha ganado una eliminatoria, pero no nos conformamos con ganar solo una. Venimos con las expectativas altas porque tenemos jugadoras muy buenas, hay que mirar hacia arriba y ser ambiciosas.

España es la más joven de entre las candidatas al título

Aunque haya jugadoras jóvenes, son jóvenes con mucha experiencia como Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Misa… llevan tanto tiempo en la élite que tenemos con un gran bagaje.

Regresas a la selección después el periodo convulso que hemos vivido. Han sido de los meses más difíciles como futbolista desde que te dedicas a esto.

Han sido unos meses muy complicados para todos los que estamos implicados en este conflicto. Es un tema que no tener presente o no hablar de él en ciertos momentos me ayudaba a estar tranquila y centrarme en rendir en mi club. Ni siquiera con mi madre o con mi hermano hablaba de ello. Entiendo que los periodistas y la gente fuera quisiera saber y preguntar, pero antes que futbolistas somos personas. Yo tuve que pedir ayuda psicológica. Han sido meses de mucho sufrimiento y esperemos que hayan servido para conseguir mejoras en la selección y el fútbol femenino que es lo que queremos todos. Tener las mejores condiciones y recursos para ganar y sabemos que para exigir el máximo debe acompañar lo de alrededor. Se han hecho muchas cosas que han podido hacer daño a todas las partes, pero ojalá todo se cierre con un final feliz que es España siendo campeona.