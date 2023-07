Jorge Vilda: "Es un privilegio y una gran motivación que haya una expectación tan grande"

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, celebró el "privilegio y la motivación extra" que les supone que haya "una expectación grande" de cara a sus opciones en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en el que debutarán este viernes ante Costa Rica, en un partido que augura "cerrado" y para el que no descarta a Alexia Putellas.

"Sabemos que hay una expectación grande con lo que nosotros podemos hacer en el campo y eso al final es un privilegio y una motivación extra. Nuestro objetivo siempre es ganar y tenemos un estilo reconocido y reconocible por todo el mundo", expresó Vilda este jueves en rueda de prensa.

El madrileño reconoció que "hay muchas diferencias entre este equipo y el que debutó en un Mundial hace ocho años en Canadá". "Tenemos muchas más medios y herramientas para disponer de un mejor rendimiento y a nivel personal las futbolistas disponen de mejores condiciones como el acuerdo de conciliación", comentó, recalcando la mejora "sustancial" en el ranking FIFA y el contar ahora con "jugadoras referentes que juegan en España".

El técnico quiso "remarcar y resaltar el esfuerzo que han hecho las jugadoras en este mes de preparación". "Se han exigido, han sido entrenamientos muy intensos, la verdad es que las sensaciones son muy positivas", afirmó.

"Estamos con muchísimas ganas ya de empezar. Estos tres días sí que se nos han pasado un poquito más lentos, pero el mes ha pasado volando y cuando ya se acerca el debut, tienes muchas ganas y se pasan más lentos. Se han completado muchas sesiones en campo y gimnasio, también de videoanálisis para mejorarnos, para estudiar bien a los rivales y estamos preparados y listas para empezar el Mundial", subrayó, recordando que el fútbol femenino español es "el mejor del mundo a nivel de categorías inferiores". "Ahora queremos ir a por todas en la Absoluta para llegar muy lejos", expresó.

Vilda espera "el Mundial más igualado porque los equipos se preparan mejor y la distancia entre las grandes selecciones es más corta". "Vamos a ver el Mundial con mayor nivel con partidos muy atractivos y récord de espectadores en los campos y desde casa", advirtió.

En cuanto a Alexia Putellas, que no ha estado entrenando con el equipo en estos días previas, aseguró que aún faltaba el último entrenamiento, pero que todas las jugadoras estaban "disponibles". "Estamos optimizando todas las sesiones de entrenamiento para poder disponer de la mejor Alexia y que pueda jugar ante Costa Rica", puntualizó. "El once lo tendremos cerrado después del entrenamiento. Una de nuestras fortalezas es que disponemos de muchas posibilidades y no estamos cerrados sólo a un sistema", añadió el seleccionador nacional de cara al debut de este viernes.

Vilda no prevé un partido sencillo ante Costa Rica, "un rival conocido" gracias a los análisis. "Es un equipo muy competitivo, son jugadoras aguerridas y que se cierran bien en defensa. Esperamos un partido cerrado", declaró. "Tienen jugadoras que pueden ser peligrosas al contragolpe, sobre todo en los inicios de la primera y la segunda, que es cuando están con toda la energía y pueden ser realmente peligrosas con sus transiciones. Nos tendremos que preparar para eso", destacó el técnico del combinado nacional.

ESTHER GONZÁLEZ: "ESTAMOS UNIDAS Y FUERTES"

Junto al seleccionador compareció la delantera Esther González, que resaltó la ilusión que existe en el equipo, pero también en el entorno. "La gente tiene hasta más ganas que nosotras. Nosotras mismas, que vamos viviendo un poco el día a día, ya desde la preparación sentimos el apoyo de toda esa gente. Nos vamos a dejar todo por esta camiseta", manifestó la granadina.

"Hemos hecho una preparación increíble y hemos tenido la suerte de tener tres partidos. Creo que una de las cosas más importantes es saber llegar con la preparación y saber gestionar la presión del partido. Nuestro objetivo es ganar, todas tenemos la misma idea y la misma mentalidad. Estamos fuertes, estamos unidas y con un objetivo en común", remarcó.

Para la delantera, "es un sueño" estar en una competición con "las mejores jugadoras del mundo" y poder estar "rodeada" de sus compañeras, "que también son las mejores del mundo". "He tenido que superar muchas cosas y prepararme para llegar al máximo nivel posible", sentenció