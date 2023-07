Jorge Vilda: "El de Japón es el partido más complicado que vamos a tener"

El seleccionador español, Jorge Vilda, consideró este domingo que Japón será el rival "más complicado" de España hasta el momento en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y tranquilizó a los aficionados sobre las condiciones de Athenea del Castillo, quien sufrió una lesión en el partido anterior.

"Estoy seguro que mañana es el equipo que más nos va a exigir de los tres partidos, es el equipo más complicado de los tres. Es un equipo que se asocia muy bien, que interpreta bien el juego, tiene jugadoras con mucha calidad, tácticamente están muy bien trabajadas", evaluó en una rueda de prensa a vísperas del partido, en el Estadio Regional de Wellington.

Vilda también envió un mensaje de tranquilidad sobre el estado de salud de Athenea, quien abandonó el césped el pasado miércoles en lágrimas tras sufrir un aparente esguince en el tobillo. Sin embargo, según el seleccionador no ha sido más que un susto y la delantera deberá retomar la plena normalidad en los entrenamientos este mismo domingo. "Athenea ayer ya hizo trabajo adaptado en el campo, hizo prácticamente todo. Lo normal es que hoy entrene con el grupo", afirmó.

Athenea del Castillo durante el partido frente a Zambia.CORDON PRESS





Por otro lado, indicó que el equipo médico acompaña de cerca la situación de la defensora Ivana Andrés, quien ha presentado molestias en el sóleo en los últimos días. "Ivana tiene unas molestias que estamos pendiente de evolución", apuntó el seleccionador sin dar mayores detalles.

España y Japón, ambos clasificados a los octavos de final, se medirán este lunes por el puesto más alto del grupo C, en un encuentro que La Roja buscará, como siempre, la victoria. "España siempre va a salir a ganar los partidos, no piensa otros resultados", dijo Vilda, al añadir que su selección "no piensa" sobre posibles futuros rivales.

??? ?????????? ???? ???????????? previa al Japón - España:



??? Jorge Vilda: "España siempre va a salir a ganar".



??? @Estheeer9: "Estamos deseando que llegue el partido".#JugarLucharYGanar I #FIFAWWCpic.twitter.com/UPnHSqC9d6 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) July 30, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En ese sentido, destacó que la disciplina y polivalencia del combinado nipón podría hacer daño a la escuadra roja, pero aseguró que el elenco español está preparado y espera una España "reconocible" en el terreno de juego. "Japón es un equipo muy completo y sobre todo que tiene jugadoras tan polivalentes que pueden jugar prácticamente en todas las posiciones. Son jugadoras de gran calidad", subrayó.

En la misma línea se manifestó la delantera Esther González, quien destacó la complejidad de este partido y del que dijo que será un buen test para identificar las fortalezas y puntos débiles de la absoluta. "Mañana sabemos que va a ser el partido más complicado de esa fase de grupo pero también es donde queremos llegar, es donde queremos exigirnos de saber dónde estamos y dónde estamos trabajando, de saber cuáles son nuestras fortalezas e intentar optimizar nuestras debilidades", puntuó en la misma rueda de prensa.

Esther González en rueda de prensa.RFEF





Esther destacó además la buena conexión entre las 23 jugadoras y las virtudes individuales de cada futbolista, lo que permite que España se adapte a los diferentes tipos de juego de sus adversarios. Con este equipo "siempre estás cómoda, cada jugadora tiene algo diferente y te aporta algo diferente", remató la delantera, al añadir que las buenas sensaciones que se están consiguiendo en el conjunto "se nota" dentro y fuera del campo.