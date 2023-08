Jamaica da la campanada y deja fuera de octavos a Brasil; Sudáfrica sorprende a Italia y pasa ronda

La selección sueca superó a Argentina (0-2) en un partido en el que la albiceleste, a quien solo le servía la victoria y dependía de lo que ocurriese en el Italia-Sudáfrica, fue de más a menos y se quedó fuera de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva en la fase de grupos.

Los nueve cambios en el once inicial de Suecia con respecto a los anteriores partidos, ya con la mente puesta en los octavos de final con su clasificación asegurada, animaron a Argentina a creer en el milagro, pero no encontraba puerta a pesar del esfuerzo y, además, sufrió la lesión de Florencia Bonsegundo en el minuto 37.

En la segunda parte Argentina se desinfló, Suecia se hizo con el esférico y comenzó a llegar con peligro al área de la albiceleste. Un gran centro desde la banda izquierda de Jakobsson fue rematado por Blomqvist con facilidad y en el 90 un penalti señalado por la colegiada tras una falta dentro del área dio la oportunidad a las suecas de zanjar el partido. Elin Rubensson puso el balón en la red y el 0-2 en el marcador para acabar con el sueño argentino. Suecia se enfrentará en octavos de final a EEUU este domingo en el Estadio Rectangular de Melbourne (Australia).

Sudáfrica remontó a Italia (3-2) con un gol en el tiempo añadido de Thembi Kgatlana convirtiéndose en la sorpresa del Grupo G y logrando el billete para octavos de final. Italia comenzó adelantándose en el primer tiempo con gol de Arianna Caruso de penalti en el minuto 11 y, tras varias ocasiones claras de peligro de las sudafricanas, Benedetta Orsi marcó en propia puerta cuando intentaba dar un pase atrás (m.32). Pese al gol en propia, Italia no se vino abajo y tuvo ocasiones de peligro para adelantarse antes del descanso, pero les faltó efectividad.

En la segunda parte, Thembi Kgatlana lideró a las sudafricanas con una gran jugada individual que cedió para Hildah Magaia, que remontó el partido con un tiro cruzado (m.67), pero Italia no tardó en reponerse y volvió a poner las tablas en el marcador con la goleadora Arianna Caruso (m.74) en una segunda jugada tras la salida de un córner.

Ambas selecciones tuvieron buenas oportunidades para imponerse a la otra, pero en el 92 apareció Kgatlana para remontar el partido y clasificar a su selección a octavos de final, que se enfrentará a Países Bajos este domingo en el Estadio de Sídney.

La selección francesa, que comenzó perdiendo con un gran gol de Marta Cox en el minuto dos, sentenció a Panamá con cuatro goles en la primera parte para no dar esperanza a las panameñas, que se despidieron del Mundial luchando hasta el final con un resultado de 3-6.

Pese a que Francia se vio sorprendida con un golazo de Marta Cox de falta directa en el minuto 2 de partido, la selección gala no se vio intimidada por Panamá, a quien marcó cuatro goles en una primera parte que dominó con un potente ataque que culminaron Maëlle Lakrar (m.21), Kadidiatou Diani (m.28 y m.37 de penalti) y Léa Le Garrec en el tiempo añadido (m.45+5’).

