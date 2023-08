Batacazo histórico de Alemania en la fase de grupos

Alemania, dos veces consecutivas Campeona del Mundo (Estados Unidos 2003 y China 2007), ha caído eliminada por primera vez en la historia en la fase de grupos en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Las europeas necesitaban una victoria para asegurarse la clasificación para los octavos de final. Sin embargo, no pudieron pasar del empate ante la República de Corea (1-1), en un duelo agónico hasta los minutos finales. La inesperada victoria de Marruecos ante Colombia (1-0), en el otro cruce del grupo H impidió a Alemania acceder a los octavos de final del torneo con el empate.

What a way to bring the group stage of #FIFAWWC 2023 to a close. ??