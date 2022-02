Xavi: "No nos engañemos, nos duele no estar en la Champions... Y tampoco tuvimos suerte con el sorteo"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, compareció este miércoles por primera vez antes de un partido de Europa League. El Barça se estrena ante el Nápoles en la UEFA Europa League tras caer eliminado en la fase de grupos de la máxima competición continental.

Xavi no cesó de repetir lo que les gustaría estar compitiendo en la Champions: "No nos engañemos, nos gustaría estar en la Champions, nos duele no estarlo. Estar en la Europa League lo veo como una oportunidad para seguir creciendo y para clasificarnos para la Champions".

Pedri: "Nos gustaría estar en la Champions, pero le tenemos que dar mucho valor a la Europa League" El centrocampista ha hecho una valoración sobre la Europa League como una competición importante que "vamos a intentar ganar" porque es "lo que hay que darle a la afición". 16 feb 2022 - 13:05

El ganador de la Europa League tiene acceso directo a la Liga de Campeones para la próxima temporada, pero el camino puede ser largo: "Estamos en 1/16, será difícil. No es la Champions, nos gustaría estar en Champions pero no estamos. Es una gran eliminatoria, no ha habido suerte en el sorteo".

?En este #BarçaNapoli no somos favoritos, sí candidatos a avanzar en esta #UEL. Tenemos un rival complicado y fuerte?



?? - Xavi - pic.twitter.com/0jpD0tanRN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 16, 2022





Xavi, en la Europa League: "No somos favoritos"

La falta de experiencia en la Europa League, le hace a Xavi quitarse del cartel de favoritos para ganar la competición: "El Nápoles es un rival fuerte... Favoritos diría que son los últimos en ganar la competición. El Sevilla por ejemplo tiene más experiencia que nosotros. Nos veo no como favoritos, pero sí como candidatos".

"Es un título que no hemos ganado, también es otra motivación", reconoció un Xavi que no le quitó valor a la competición: "La Europa League no es Tercera División. Los rivales en las eliminatorias son rivales grandes. Queremos demostrar que queremos competir en Europa. Repito: ganando esta competición, nos clasificaremos para Champions", reiteró.

"Yo estoy muy motivado, y los jugadores también. Ya he dicho que me da mucha rabia escuchar la música de la Champions y no estar ahí", repitió.

Eludió hablar de Mbappé pero sí defendió a Messi

Momentazo de Xavi Hernández en rueda de prensa a la pregunta de @HelenaCondis ?? pic.twitter.com/HxTDt6SHWn — Víctor Navarro (@victor_nahe) February 16, 2022





Xavi se negó a responder si cree que Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo, un día después del gol que marcó el francés con el PSG en Champions frente al Real Madrid: "No me toca hablar de Mbappé. Es un gran jugador, como Neymar, como Messi… Pero no estamos por desgracia en esa competición, y da coraje. Eso nos tiene que hacer rebelar, para estar en esa competición. Hoy no estoy para analizar a los otros".

Leo Messi tira el penalti que le paró Courtois durante el PSG - Real Madrid de Champions League. CORDONPRESS





Sin embargo, defendió a Leo Messi, al que Courtois paró un penalti, ante las críticas: "Es normal que haya críticas a Messi por estar donde está. Si solo tiras el penalti, las habrá, pero para mí siempre será el mejor de la historia. Es mi amigo y le deseo siempre lo mejor".