Manchester United y Basilea golean

El Manchester United firmó una abultada goleada en la soledad del estadio Raiffesinsen Arena de Linz, ante el LASK (0-5), desbordado ante la superioridad del conjunto inglés.

Con las gradas vacías, en medio de un ambiente desangelado, el Manchester United sentenció el enfrentamiento de octavos de final de la Liga Europa, cuyo destino está en entredicho por la crisis propiciada por el virus del coronavirus. Sobresalió el nigeriano Odion Ighalo, que intervino decisivamente en los dos primeros goles.

Con las gradas llenas del estadio Basaksehir Fatih Terim un penalti transformado por el bosnio Edin Visca dio la victoria al equipo de Estambul ante el Copenhague, en la ida de los octavos de final de la Liga Europa de fútbol.

Turquía es uno de los pocos países que ofrece síntomas de normalidad en el fútbol del Viejo Continente. Mientras gran parte de sus vecinos cierran estadios y dan señales de alerta por la crisis del coronavirus, la normalidad es aparente allí.

El Basilea suizo aprovechó la depresión del Eintracht Fráncfort alemán para lograr un marcador contundente en su visita al Commerzbank Arena (0-3), vacío como consecuencia de la crisis del coronavirus, en el partido de ida de la Liga Europa de fútbol.

El conjunto alemán, lejos del rendimiento de la temporada pasada, decayó en cuanto encajó el primer gol, antes de la media hora, en un impecable golpe franco ejecutado por Samuele Campo. El Basilea sentenció el enfrentamiento de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa en el tramo final.



⚽️ More football on the way!



Rangers �� Leverkusen

Olympiacos �� Wolves

Wolfsburg �� Shakhtar



Follow the #UEL LIVE ������