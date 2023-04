La UEFA también prohíbe la venta de entradas a la afición de la Roma en Róterdam

Después de que el pasado 1 de abril Italia prohibiera la venta de entradas a aficionados del Feyenoord para el choque de vuelta de cuartos de final de Liga Europa ante el Roma, este martes la UEFA tomó la misma medida para el choque de ida en Róterdam, por lo que la eliminatoria se jugará sin afición visitante.



"Después de consultar con todas las partes interesadas, la UEFA ha exigido que no se vendan entradas a los aficionados visitantes en Róterdam", informa la UEFA.



"Esta decisión se tomó sobre la base de las Regulaciones de Seguridad y Protección de la UEFA luego de una evaluación de riesgos exhaustiva y el requisito de las autoridades italianas de no permitir que los fanáticos visiten el estadio Olimpico de Roma", explicó el organismo.

Las aficiones del Roma y del Feyenoord tienen sus cuentas pendientes particulares. Los partidos de la eliminatoria reeditarán la final de la primera edición de la historia de la Liga Conferencia, disputada el pasado 25 de mayo en Albania, que se llevó el conjunto que dirige el luso José Mourinho gracias a un gol del italiano Nicolo Zaniolo, ahora en el Galatasaray.

Feyenoord fans towards a travelling ban for Europa League’s Roma-Feyenoord.



Rome mayor stated Internal Affair Minister are working towards banning them to travel.



Last time they played each other, Feyenoord fans vandalised historic Spanish Steps and a Renaissance boat fountain pic.twitter.com/by0dh1lLLT