Ten Hag levanta el castigo a Cristiano Ronaldo

Erik Ten Hag, entrenador del Manchester United, levantó el castigo a Cristiano Ronaldo y el portugués está incluido en la convocatoria del duelo de Europa League contra el Sheriff de este jueves. El neerlandés castigó a Cristiano Ronaldo, por su desplante contra el Tottenham Hotspur, sin poder jugar contra el Chelsea el pasado fin de semana y, además, le obligó a entrenarse apartado del grupo.

?? The boss was asked about @Cristiano's availability during today's press conference ??#MUFC || #UEL