Scholes y su dura crítica a De Gea: "Estaba poniendo nervioso a todo el equipo"

La leyenda del Manchester United, Paul Scholes, aprovechó la derrota de su ex equipo ante el Sevilla en la Europa League para dar su opinión acerca del portero titular, David De Gea, quien tuvo una mala noche (3-0) dejando el balón en bandeja a En Nesyri y comprometiendo a su compañero Maguire en una jugada que acabó en gol.

Ante esto, Scholes declaró que "ha sido un portero fantástico, pero no es un futbolista fantástico. Vimos el pase que le dio a Harry Maguire". Además, añadió que "No es un mal pase y sé que Harry Maguire lo quería, pero hay que leer la situación, leer lo que está pasando en el estadio y no es un lugar para hacerlo", "Pep probablemente diría 'adelante, sácalo largo'", afirmó.

De Gea tras recibir un gol del Sevilla.Cordon Press





El contrato del español finaliza a mediados de 2023 y De Gea ha provocado dudas sobre su renovación después de la actuación de anoche. "¡Creo que estaba poniendo nervioso a todo el equipo! Es una cuestión de preguntarse... ¿encaja en la filosofía de Ten Hag?", dijo el 'ex red devil'.

Está claro que Scholes no quedó conforme con el partido de los de Ten Hag: “El United ha sido vergonzoso. Es una noche complicada. No manejaron el ataque del Sevilla. Cuando vienes a estos sitios, esperas que lideren tus jugadores más experimentados. Desde el primer minuto, De Gea patea el balón y, a partir de ahí, va decayendo. El portero fue culpable de los tres goles: falló el pase comprometiendo a Maguire; no pudo parar un cabezazo blando que pasó por encima de su cabeza y regaló el balón después de salir corriendo de su área para el tercero”.