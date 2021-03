Kjaer frustra al Manchester United en el descuento; el Ajax saca medio billete para cuartos

MANCHESTER UNITED, 1 - MILAN, 1

El United dudó, el Milan asustó. Ni siquiera la cantidad de bajas con las que el bloque italiano se presentó en Old Trafford, entre ellas Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu o Theo Hernández, facilitó la victoria del equipo inglés, aliviado cuando el línea señaló el fuera de juego de Rafael Leao en el minuto 5 y, sobre todo, cuando el VAR vio una mano -nada clara- de Franck Kessie cuando controló un saque de banda y conectó de volea con el gol.



Era el minuto 10. No valió. Y el 0-0 se mantuvo hasta el 50, hasta que Bruno Fernandes apareció para inventarse un pase sensacional a la espalda de la defensa y a la cabeza del juvenil de 18 años Amad Diallo Traoré, cuyo testarazo entre el central y el portero Donnarumma significó el 1-0, pero no la victoria, porque Simon Kjaer surgió con un cabezazo para empatar en el minuto 91. San Siro tiene ahora la palabra, mientras el conjunto inglés no parece ya tan favorito, ni mucho menos, como se presuponía;

AJAX, 3 - YOUNG BOYS, 0

El Ajax venció 3-0 en el Amsterdam Arena frente al Young Boys. Davy Klaasen, superada la hora de partido, conectó el 1-0 con la derecha para aportarle una ventaja que agrandó Dusan Tadic y que completó Brobbey. El 1-0 fue en el 62, el 2-0 en el 82 y el 3-0 en el 92.

SLAVIA PRAGA, 1 - GLASGOW RANGERS, 1

El Slavia y el Rangers igualaron a uno. Al golazo de Nicolae Stanciu respondió el bloque escocés con el 1-1 de Filip Helander, en una acción desconcertante que sólo entendió Giannis Hagi entre su propia fe y el exceso de confianza de Kollar.