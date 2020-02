El Arsenal toma ventaja; Inter y Basilea dan un paso de gigante hacia octavos

Eintracht de Fráncfort e Inter de Milán encarrilaron su clasificación para los octavos de final de la Liga Europa, en una jornada en la que el Arsenal y el Basilea dieron también un paso de gigante hacia la siguiente ronda.

En el caso del conjunto inglés, tras imponerse por 0-1 en su visita al campo del Olympiacos con un gol a falta de nueve minutos para la conclusión del delantero francés Alexandre Lacazette, tras remachar a las redes un centro de Bukayo Saka.

Un gol que pone en el camino de los octavos de final a los del español Mikel Arteta, que tiene, tras su mala campaña liguera, en la conquista de la Liga Europa su única oportunidad de poder disputar el próximo curso la Liga de Campeones.

Un impresionante gol al que no tuvo nada que envidiar el que firmó el brasileño Fransergio para el Braga en el campo del Glagow Rangers. Tanto que al igual que el que anotó el exbarcelonista Abel Ruiz a pase del futuro jugador azulgrana Trincao no sirvió para nada al conjunto portugués, que pese a situarse con una ventaja de 0-2, acabó sucumbiendo ante el empuje de un Rangers, que logró dar la vuelta al tanteador (3-2) con un doblete de Ianis Hagi, hijo del legendario Gica Hagi.

Quien sí condujo a su equipo a la victoria con su gol fue el excanterano azulgrana Carles Pérez, que en su debut como titular con la Roma, firmó el tanto de la victoria (1-0) del equipo italiano sobre el Gante al resolver con calidad en el área a los trece minutos un pase en profundidad del bosnio Edin Dzeko.

Un triunfo que permitirá al conjunto romano afrontar con una ligera ventaja el choque de vuelta, tal y como le ocurrirá al Eintracht de Fráncfort, tras imponerse este jueves por 2-1 al Oporto.

El conjunto alemán, que parecía tener encarrilada la eliminatoria con los goles del argentino Lucas Alario y Kai Havertz, que firmó a los 57 minutos de penalti el momentáneo 2-0, tras darle el colegiado una nueva oportunidad al mandar repetir una primera pena máxima errada por el internacional germano, se complicó su continuidad en el torneo con el gol del colombiano Luis Díaz, que estableció en el 73 el definitivo 2-1, que mantiene muy vivas las opciones de los lusos.

Una circunstancia parecida a la que vivirá el Wolfsburgo, que tendrá que defender en Suecia el 2-1 que logró en la ida ante el Malmoe, en un choque en el que los germanos dieron la vuelta al 0-1 inicial con un gol en propia meta de Isaac Kiese Thelin, que curiosamente había sido en el encargado de adelantar en el tanteador a los escandinavos.

Quien no debería tener ningún problema para sellar el billete para los octavos, es el Basilea, que se impuso por 0-3 en su visita al campo del APOEL chipriota, mientras que la eliminatoria entre el AZ Alkmaar y el LASK austríaco se decidirá en la vuelta, tras igualar este jueves 1-1 en el choque disputado en el campo del equipo neerlandés.

⏰ RESULTS ⏰



What a night! �� Best performance was from ________#UEL pic.twitter.com/E2f6tOohDI