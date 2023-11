Liverpool, Leverkusen, Roma y Atalanta sellan la clasificación para la siguiente ronda

El Liverpool, con un doblete del neerlandés Cody Gakpo y los goles del colombiano Luis Díaz y el egipcio Mohamed Salah, vapuleó al LASK Linz en Anfield (4-0) y aseguró su presencia en los octavos de final de la Liga Europa a falta de una jornada para el final de la fase de grupos.

El conjunto de Jurgen Klopp cumplió con su condición de favorito y terminará como primero del Grupo E que completan el Toulouse y el St. Gilloise.

Luis Díaz abrio el marcador en el minuto 12 y cuatro más tarde Gakpo firmó el segundo. Al inicio de la segunda parte, Salah, de penalti, sentenció el choque, que redondeó Gakpo en el añadido.

El Liverpool, con cuatro triunfos y una sola derrota, aventaja en cuatro puntos al Toulouse y aseguró el primer lugar del Grupo E que le lleva directamente a los octavos de final. El LASK aún puede quedar tercero.

La decimocuarta victoria seguida entre todas las competiciones, por 0-2 ante el Hacken sueco, mantiene al Bayer Leverkusen del español Xabi Alonso como líder de la Bundesliga y también de la Liga Europa, instalado ya directamente en los octavos de final.

El cuadro de Leverkusen alarga el pleno de éxitos en Europa y a falta de una jornada se aseguró acceder a octavos como primero del Grupo H. El triunfo en el Gamila Ollevi de Goteborg hace inalcanzable al equipo de Xabi para el Haken sueco y también para el Qarabag y el Molde que completan el cuarteto.

Al Bayer le bastó con un tanto del nigeriano Victor Bonifae al cuarto de hora y otro del checo Patrik Schick en el tramo final para sellar la victoria.

Tres goles del gabonés Pierre Emerick Aubameyang proporcionaron la victoria ante el Ajax al Marsella (4-3), que se alza en el primer lugar del Grupo B de la Liga Europa con la clasificación asegurada.

