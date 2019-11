El Arsenal aplaza su clasificación; derrota del Manchester United

El Arsenal, vigente subcampeón, deberá seguir esperando para sellar su clasificación para los dieciseisavos de final de la Liga Europa, tras perder este jueves por 1-2 ante el Eintracht de Fráncfort. El Manchester United cayó 2-1 ante el Astana en la capital kazaja, pese a que los británicos se adelantaron en el marcador con un gol de Lingard, que estableció el 0-1 a los diez minutos de juego con un preciso disparo lejano.



⏰ THURSDAY'S RESULTS ⏰



✅ APOEL, AZ, Braga, Gent, LASK, Sporting CP, Wolfsburg & Wolves into round of 32...



�� Who impressed you the most?#UEL pic.twitter.com/b4sGWMv1e6