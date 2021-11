El Lyon, clasificado; goleada del Nápoles; paso de gigante del Eintracht

? Matchday 4 results! ?? Who did it best? #UEL pic.twitter.com/5F1CwfYFuy

El Olympique de Lyon se convirtió en el primer equipo en certificar su clasificación para la siguiente ronda de la Liga Europa al imponerse por 3-0 al Sparta de Praga, en una jornada en la que el West Ham perdió la oportunidad de sellar su billete para la siguiente ronda tras dejarse escapar la victoria (2-2) en el campo del Genk con un gol en propia meta en los minutos finales.







???? Lyon become the first team to qualify for the round of 16 ??



? Group A winners #UELpic.twitter.com/o2pGx0a196