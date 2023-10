El Liverpool gana cómodamente; Triunfos de Leverkusen y Roma; Tropiezos de Marsella y Ajax

El Aris de Limassol chipriota sorprendió al Rangers con una victoria (2-1) que estrechó la clasificación del grupo C de la Liga Europa, en el que todos los equipos, incluidos el Betis y el Sparta Praga, están igualados a tres puntos después de las dos primeras jornadas.

El Rangers, después de ganar al Betis en su partido inaugural, perdió una oportunidad de oro para despegarse de todos sus rivales y alcanzar el liderato. Firmó una derrota merecida después de unos primeros sesenta minutos erráticos en los que hincó la rodilla.

En ellos, el Aris, con un cabezazo de Alex Moocketou-Moussounda y con un remate de Shavy Babicka desde dentro del área, marcó los dos tantos que acabarían sentenciando al conjunto escocés, que espabiló en la última media hora sin éxito: el postrero tanto de Abdallah Sima fue insuficiente para aliviar las carencias del equipo de Steven Davis en una tarde para el olvido.

No tiró a portería el Panathinaikos en todo el partido frente al Maccabo Haifa, con un empate sin goles que dio más valor al triunfo del Villarreal ante el Rennes, porque lo situó en la segunda posición del grupo F, pero, además, lo acercó a tan solo un punto del liderato del equipo griego tras dos jornadas disputadas.

Sí probó al guardameta Alberto Brignoli el Maccabi, con un solo punto en dos duelos, más ambicioso, con más ocasiones pero sin gol. No ha marcado aún ningún tanto.

Ahora, el grupo F lo lidera el Panathinaikos, con cuatro puntos, uno más que el Villarreal, segundo. El Rennes suma también tres para ser tercero. El Maccabi Haifa es último, con uno.



El Liverpool ejerce de favorito. Suma seis de seis, es primero en el grupo E y tiene una diferencia de dos puntos sobre el Toulouse, segundo (ganó 1-0 al Lask), y de cinco sobre el tercero, el Unión Saint Gilloise belga, al que venció en Anfield con un fallo del portero rival y el gol oportuno de Ryan Gravenberch. Su primer gol como 'red' tras su traspaso por 40 millones de euros desde el Bayern. Después, en el 92, Diogo Jota hizo el 2-0.



Two wins from two in the #UEL ? pic.twitter.com/yQgQpIykoy