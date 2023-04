Rashford vuelve a entrenar con el United y podría jugar ante el Sevilla

Marcus Rashford podría llegar finalmente al partido ante el Sevilla. El delantero inglés, que iba a ser duda en un principio, ha entrenado junto a sus compañeros en la sesión previa al partido en el Ramón Sánchez Pizjuán, y apunta al encuentro ante el conjunto hispalense, según informan en Inglaterra.

En concreto, Rashford se retiró lesionado en el partido ante el Everton del 8 de abril, y no jugó el partido de ida de la Europa League en Old Trafford contra el Sevilla. Tenía un problema físico en la parte superior del muslo derecho del que finalmente parece haberse recuperado diez días después.

No ha sido la única novedad en el conjunto inglés, puesto que Marcel Sabitzer, bigoleador en la ida, Luke Shaw y Tyrell Malacia también han sido parte de la sesión de entrenamiento para preparar el encuentro en Sevilla. El United podría tener la única baja relevante de Lisandro Martínez, lesionado del tobillo, para este duelo, además de otras ya conocidas como las de van de Beek, Varane y McTominay.

Marcus Rashford back in Manchester United training pre-Sevilla. Marcel Sabitzer, Luke Shaw and Tyrell Malacia also taking part. pic.twitter.com/mOV6qos2ap