La Real Sociedad, obligada a ganar; el Granada busca el liderato

La Real Sociedad afronta sin Mikel Oyarzabal ni David Silva su primera gran cita de la temporada en el estadio del Nápoles, el recién nombrado Diego Armando Maradona, con la victoria como única garantía de clasificación para la fase de eliminación de la Liga Europa, a la que podría acceder incluso perdiendo, si el Rijeka gana al AZ Alkmaar. La labor se verá dificultada por las bajas de los dos mejores hombres ofensivos de los guipuzcoanos, el pichichi de LaLiga Mikel Oyarzabal y el centrocampista David Silva, ambos con lesiones musculares que no son graves pero que les impiden viajar con el equipo.

Las rotaciones introducidas por el entrenador de la Real, Imanol Alguacil, ante el Deportivo Alavés auguran, además, nuevos cambios para el partido del estadio Maradona, un encuentro en el podrían retornar a la titularidad Robin Le Normand, Nacho Monreal, Martín Zubimendi, Ander Barrenetxea y Adnan Januzaj. El defensa Aritz Elustondo se recupera de su lesión, ha viajado con el equipo, y también opta a la titularidad en el centro de la zaga.

El conjunto napolitano, que también podría quedar eliminado si pierde y gana el AZ, demostró la ida en el Reale Arena ser un duro muy hueso de roer, ganó por la mínima con una imagen muy solvente ante una Real que no tuvo su mejor versión pero que aún así pudo haberse llevado también el partido. El técnico Gennaro Gattuso definió, en la rueda de prensa de la víspera, como un "honor" poder estrenar el estadio "Diego Maradona" y destacó la importancia de estar a la altura de la cita europea. Todavía sin el nigeriano Victor Osimhen, pagado 70 millones de euros en la última sesión de mercado, Gattuso apostará por el belga Dries Mertens de delantero centro, acompañado en posición de tres cuartos por Insigne, el polaco Piotr Zielinski y uno entre Lozano y Matteo Politano. El español Fabián Ruiz será titular en el centro del campo mientras que todo apunta a que será el colombiano David Ospina en ocupar la portería en sustitución de Alex Meret.

El Granada visita este jueves al PAOK griego en la última jornada del Grupo E de la Liga Europa de fútbol con el objetivo de lograr una victoria que le garantice la primera posición, mientras que el cuadro de Salónica no se juega nada al haberse quedado ya sin opciones matemáticas de alcanzar los dieciseisavos de final. El equipo español pasará a las eliminatorias como primero si gana, aunque también lo conseguirá si en el otro partido del grupo el PSV Eindhoven no supera al Omonia Nicosia, un cuadro chipriota que, como el PAOK, llega sin posibilidades a esta última jornada de la fase de grupos.

El Granada afronta el choque tras haber perdido en la anterior jornada frente al PSV (0-1) el único encuentro de la campaña de su estreno europeo y con el aval de haber ganado los cuatro encuentros que hasta ahora ha disputado como visitante en esta competición. El técnico Diego Martínez afrontará el partido ante el PAOK sin perder de vista LaLiga Santander, ya que en la competición doméstica acumula cinco jornadas sin ganar y el domingo disputará un encuentro clave en el campo del Elche.

Por eso es muy posible que en Salónica dé descanso a algunos de sus jugadores más importantes y puedan contar con minutos varios de los cinco futbolistas del filial que han acompañado a todos los miembros de la primera plantilla disponibles que han viajado. Futbolistas como el argentino Nehuén Pérez, el centrocampista camerunés Yan Eteki o el atacante Alberto Soro, que han contado con menos minutos está campaña, formarán en un once inicial en el que también estará Germán Sánchez, que no podrá jugar en Elche por acumulación de amonestaciones, Son bajas seguras para el partido por lesión los medios Ángel Montoro, Fede Vico y el nigeriano Ramon Azeez, y los defensas Víctor Díaz, Jesús Vallejo y el colombiano Neyder Lozano, mientras que no jugará al no estar inscrito para esta fase de grupos el lateral Joaquín Marín 'Quini'. El Granada tratará de aprovechar que el PAOK no se juega nada en el partido, aunque en el choque de la primera vuelta de la fase de grupos jugado en el Nuevo Los Cármenes los griegos pusieron las cosas muy difíciles a los andaluces, que no pudieron pasar del empate (0-0).

Por su parte, el PAOK afronta el partido ante el Granada con la vista puesta en la Superliga griega después de quedar matemáticamente eliminado de la Liga Europa tras perder 2-1 frente al Omonia la semana pasada, un encuentro en el que partía como favorito. En los cinco partidos disputados hasta ahora en la fase de grupos de la competición europea, el PAOK solo ha conseguido acumular cinco puntos.