El recado de Casemiro al Sevilla: "Todavía les faltan 8 títulos de Europa League para igualar al Real Madrid"

El ex del Real Madrid, Casemiro, no ha tenido sus mejores palabras hacia el Sevilla tras caer eliminado en el Sánzhez Pizjuan (3-0). El centrocampista del Manchester United no ve ningún tipo de paralelismo entre el Real Madrid y el Sevilla en Europa.

La decepción en el vestuario de Ten Hag era evidente y el propio Casemiro salió a dar la cara. En unas declaraciones a Movistar, el brasileño preguntado sobre el símil entre Real Madrid en Champions y el Sevilla en Europa League, quiso poner sobre relieve la clara diferencia de títulos del conjunto madridista sobre los hispalenses. El centrocampista comentó: "¿Todavía le faltan siete no?", para después rectificar en sus cuentas: "Bueno, ocho le quedan para llegar al Madrid", afirmó.

El técnico neerlandés del United, Ten Hag, fue contundente tras la eliminación de su equipo en la competición europea: "Tenemos que hacerlo mejor. Se trata de los jugadores en el campo. Tienen que rendir. Creo en ellos y confío en ellos pero hoy no fuimos lo suficientemente buenos. Mostramos buenas actuaciones en tantas ocasiones pero esta noche no estábamos preparados para el partido y eso no puede ser cuando juegas en el Manchester United. Era una gran oportunidad de ganar algo y lo regalas. Tenemos que culparnos a nosotros mismos".

No fue la noche para los ingleses que se vieron superados por el alto ritmo que pusieron los hispalenses sobre el terreno de juego. Casemiro, además, se hubiese perdido una hipótetica ida de semifinal ya que el colegiado le mostró la cartulina amarillaestando apercibido. Con el 2-0 en el luminoso del Pizjuan, el brasileño aún guardaba esperanzas en la remontada ya que se arrodilló incluso ante el árbitro.