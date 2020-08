Pepe Castro, en El Partidazo de COPE: "Lo de esta temporada no tiene nombre, es de 'cum laude'"

Felicitamos al presidente del Sevilla, Pepe Castro, tras la sexta Europa League lograda en Colonia gracias a la victoria ante el Inter de Milan 3-2: "Dije que este equipo iba a hacer algo muy grande, todos le decían a Navas que iba a levantar la copa hoy. Lo de esta temporada no tiene nombre, es de 'cum laude'"

Pepe Castro quiso elogiar al entrenador , Julen Lopetegui, por la consecución del título y reconoció que le ha dicho "te lo mereces". El presidente afirmó que es un título que se ha conseguido gracias a la unión de todo el club.

Por último, el presidente reconoció que no bebe nunca pero que esta noche hará una excepeción: "No bebo alcohol nunca, pero hoy sí me tomaré una copita de champán con mi gente"