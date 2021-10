Mourinho raja contra sus suplentes después de la peor derrota de su carrera: "No alcanzan el nivel"

José Mourinho vivió este jueves una de sus peores noches como entrenador. Su Roma perdió por 6-1 ante el desconocido Bodo noruego en la tercera jornada de la fase de grupos de la Europa League. El portugués no quedó nada contento con el resultado y tras el partido arremetió contra sus futbolistas suplentes, que fueron los que disputaron el partido.

"Nuestros 12-13 mejores jugadores están a buen nivel, pero el resto no alcanzan ese nivel", criticó un Mourinho que puso el foco en jugadores como Carles Pérez, autor del gol de la Roma, Borja Mayoral o Gonzalo Villar, todos ellos titulares ante el Bodo.

La cara del portugués durante el encuentro era un poema y conforme iban cayendo los goles se volvía más y más seria hasta acabar cargando contra todos y quedándose a gusto en sala de prensa: "Es mi culpa. Soy yo quien decide los que juegan. La alineación la hice con la mejor intención, tratando de dar oportunidades a la gente que juega menos y dar descanso a los habituales. Pero se ha visto que los titulares del Bodo tienen más calidad que los que han jugado hoy".

Ambos equipos volverán a verse las caras el próximo jueves 4 de noviembre en el Olímpico de Roma y parece que Mourinho apostará por otros jugadores: "Si pudiera jugar siempre con los mismo once lo haría.He corrido un gran riesgo con los que jugadores que he puesto. Sé de las limitaciones de nuestros jugadores, pero esperaba una respuesta diferente, no han tenido el nivel".

Además, respondió a los críticos de su falta de rotaciones y oportunidades para muchos jugadores con otra contundente respuesta: "No sabía que había tantas limitaciones. Lo único positivo es que ahora no me preguntaréis más por qué siempre juegan los mismos. Incluso antes del 6-1 ya sabía de nuestras limitaciones".