Mourinho carga contra sus jugadores tras la eliminación: "No se tomaron el partido como si fuera importante"

José Mourinho, técnico del Tottenham Hotspur, insinuó que su equipo se relajó demasiado contra el Dinamo de Zagreb y que sus jugadores "no se tomaron el partido como si fuera importante". Los croatas remontaron este jueves en la prórroga el 2-0 que los 'Spurs' traían de Londres, eliminando al Tottenham de la Europa League.

"Si me olvido de los últimos minutos de la prórroga, donde intentamos ir arriba, en los primeros 105 minutos, solo hubo un equipo que intentó darlo todo en el campo", dijo Mourinho en BT Sport. "Se lo dejaron todo. Sangre, sudor y energía. Incluso lágrimas de felicidad al final. Fueron muy humildes y comprometidos. Tengo que alabarles. Luego está mi equipo. No parecía que estuvieran jugando un partido importante. Quizás para alguno de ellos no era importante. Para mí sí lo es".

"Por el respeto que le tengo a mi carrera y a mi trabajo, cada partido es importante. Para todo aficionado, cada partido cuenta. Hace falta actitud. Decir que estoy triste no es suficiente. Es mucho peor", añadió. Mourinho apuntó que el fútbol "no es solo jugadores que tienen más calidad que otros". "La base del fútbol es actitud. Nos ganaron en eso. Les dije del peligro que tenía este partido. Solo se dieron cuenta cuando nos metieron el segundo", puntualizó.

Mourinho, favorito en las apuestas para ser despedido

Mourinho, que llegó la temporada pasada al Tottenham, es el principal favorito en las casas de apuestas británicas para ser el próximo despedido en la Premier League antes de que acabe la temporada. El luso se sitúa por encima de Steve Bruce, que está en una situación muy delicada en el Newcastle United, y Sam Allardyce, que tiene en descenso al West Bromwich Albion.

El Tottenham de Mourinho es el primer equipo en inglés en no aprovechar una ventaja de 2-0 para avanzar desde el Manchester City de Pep Guardiola en 2017, cuando el Mónaco les remontó un 5-3. Los 'Spurs' ahora solo podrán estar en la Champions League la temporada que viene a través de la Premier League, para lo que necesitan meterse entre los cuatro primeros. Ahora mismo, a nueve jornadas para el final, son octavos, a seis puntos de la Liga de Campeones.