Mendilibar: "Si el Sevilla no me quiere, ya hemos estado en el paro otras veces"

El conjunto sevillista se planta en la vuelta de semifinales de Europa League con un único objetivo, alcanzar su septima final de la competición europea. Para ello, los de Mendilibar tendrán que vencer a la Juventus, algo que casi consiguieron en la ida en Turín si nos es por un gol de la 'Vecchia Signora' en el minuto 97 firmado por Federico Gatti que puso el empate en el luminoso (1-1).

El técnico hispalense, en su comparecencia de previa al choque de la vuelta de 'semis', ha explicado que esta aparente despreocupación es porque "la ida está fresca", por lo que la forma de jugar de los turineses "no es algo en lo que se deba incidir" porque él se fija en su equipo, al que ,"jugar tan bien el otro día", dará "la confianza de que también puede hacerlo igual en casa". Además, ha agregado que el partido "se gestiona sin volver locos a los jugadores" , y que la semana ha trascurrido "sin meter mucho del rival en la cabeza".

"Se gestiona sin volver locos a los jugadores"

El preparador vasco confesó se enfrenta a "uno de los partidos más importantes" de su carrera, "pero importantes son todos" porque "si no subes de Regional a Tercera, igual no existe la oportunidad de estar ahora aquí. Ha habido muchos partidos importantes, aunque es una semifinal y nunca ha habido tanta gente pendiente".

"No sé ni quién es el árbitro"

Mendilibar, también ha sorprendido cuando se le ha preguntado por su futuro: "¿Dónde está Monchi? ¿El presi? Pregúntale a ellos. Desde un principio firmé tres meses y estaba encantado. Algunos os echábais las manos a la cabeza pensado 'este tontolaba viene aquí tres meses, aquí es un muerto esto y no, estaban bastante vivos'. Lo que me importa es terminar bien. Si hacemos las cosas bien y el Sevilla no quiere, seguro que llamarán de otro lado y si no, ya hemos estado en el paro otras veces", contesta irónicamente el técnico.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? Una ?????????????? ???????? andaba suelta en Turín ????#UELpic.twitter.com/5sCMxFkIrS — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 17, 2023

Al ser preguntado por la disponibilidad de piezas clave en el once como Ocampos, Suso o Badé, el entrenador del Sevilla ha sido prudente: "Mañana veréis quién juega o no, que me estáis preguntando la alineación por lo 'bajini'. Hay dudas, pero soy yo el que me la tengo que jugar después de hablar con ellos", respondió. Por otra parte, sorprendió cuando le preguntaron por la designación del árbitro, el neerlandés Makkelie: "No sé ni quién es".

Suso: "Es de esos partidos dondehay que arriesgar "

También compareció el centrocampista Suso que es duda para partir de inicio. El jugador andaluz ha comentado que ha entrenado "muy duro estas dos semanas, con dobles sesiones, la situación lo requería". Además, ha dejado entrever que tendrá minutos: "Voy a arriesgar un poquito. Me he encontrado bien, no he tenido problema y a ver cómo va mañana. Es de esos partidos dondehay que arriesgar y acortar plazos porque el equipo lo requiere.".Así como también ha querido alentar a la afición hispalense para que pongan su granito de arena:"si el estadio está así mañana" en el duelo con la Juventus, para los sevillistas "va a ser más fácil".