Los ultras del Betis la liaron en Old Trafford agrediendo a aficionados del Manchester United

Cinco ultras del Betis han quedado detenidos por la policía inglesa por los incidentes que protagonizaron en el partido de la Europa League ante el Manchester United en Old Trafford, por los que el club bético ha pedido su identificación para aplicarles el reglamento interno, que en este caso pasa por la retirada del carnet.

Betis fans were trying to hit United fans with their belts last night, seen a few say they were pricks all night. pic.twitter.com/XCINW9zsxG