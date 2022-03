Lopetegui, sobre su futuro: "¿No ves que estoy aquí? He dicho mil veces que ojalá me quede muchos años"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha asegurado en rueda de prensa que está "motivado e ilusionado para encarar una eliminatoria"de octavos de final Europa League "compleja ante un equipo que lucha por estar entre los cuatro primeros de la Premier" inglesa, el West Ham.

Lopetegui explicó las diferencias entre el fútbol de ambos países al recordar que, en el pasado mercado invernal, "el último de la Premier", el Newcastle, "se ha llevado al lateral derecho del campeón de Liga de España (Kieran Trippier) y han estado a punto de llevarse"a Diego Carlos, algo que "habla del potencial" del campeonato inglés.

También ha sido preguntado sobre su futuro a lo que lo Lopetegui ha contestado que está centrado en el Sevilla: "¿No ves que estoy aquí? Ojalá me quede aquí muchos años. No lo he dicho una vez, sino mil veces". Además, en cuanto a la elimintarioa, el técnico vasco subrayó que el Sevilla "necesita el apoyo de la gente" en su estadio "por las dificultades" derivadas de la plaga de lesiones que padece "y por el rival", ya que el público "dará su mayor energía para competir: el sevillismo estará fuerte por muchos ingleses que vengan, necesitamos ese positivismo", dijo.

Lopetegui negó que "falte intensidad en los últimos partidos", ya que el Sevilla compite "de la mejor manera posible en una situación compleja" en la que debe lidiar con "muchas bajas" pero resaltó que "los importantes son los convocados, no los que se quedan fuera".

"Competimos en la Liga y en la Europa League. Competimos bien, dentro de la complejidad y de las circunstancias en las que estamos. Queremos superar a un gran rival en un momento duro, pero confiando en los recursos que tenemos", añadió el entrenador vasco, que anunció el regreso a la convocatoria de Anthony Martial.

Para Lopetegui, en esta eliminatoria "no existe la palabra favorito", sobre todo tras haber "explicado que el West Ham es un gran equipo que lucha por la cuarta plaza de la Premier, que puede jugar de distintas maneras" y para el que la Europa League "es una competición muy ilusionante".

Solo 16 de la plantilla disponibles

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El delantero francés Anthony Martial es la única alta de la lista de bajas del Sevilla para el partido que disputará el jueves, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, ante el West Ham United.

Para la visita del equipo inglés es baja por sanción el centrocampista danés Thomas Delaney, quien fue expulsado en Zagreb tras ver dos tarjetas amarillas, mientras que sigue ausentes por diversas mermas físicas los mediapunta argentinos Erik Lamela y Alejandro 'Papu' Gómez, el extremo Suso Fernández, el central brasileño Diego Carlos, el lateral argentino Gonzalo Montiel, el centrocampista brasileño Fernando Reges y el defensa neerlandés Karim Rekik.

La convocatoria la forman: los porteros Bono y Dmitrovic; los defensas Jesús Navas, Koundé, Acuña y Augustinsson; los centrocampistas Gudelj, Jordán, Rakitic, Óliver Torres, Tecatito y Ocampos; y los delanteros Martial, Munir, Rafa Mir y En-Nesyri. A ellos, se unen los canteranos Alfonso Pastor, Luismi, Carmona, Juanlu, Kike Salas e Iván Romero.