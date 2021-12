Lío en la Conference League: El Tottenham puede quedarse fuera por no ponerse de acuerdo con el Rennes

El partido de Conference League que deberían haber disputado el pasado jueves el Tottenham y el Rennes en el Tottenham Hotspur Stadium, suspendido por varios positivos por coronavirus en el conjunto inglés, no se jugará, ha anunciado este sábado la UEFA.

Los 'Spurs' anunciaron el miércoles que el encuentro no se jugaría al día siguiente después de detectar varios casos positivos de COVID-19 en el club, y el cuadro francés acusó al Tottenham de tomar una "decisión unilateral".

UEFA have released the following statement regarding our Europa Conference League fixture against Stade Rennais.



